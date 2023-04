SNAP - Alles wie gehabt

Snap Inc. - WKN: A2DLMS - ISIN: US83304A1060 - Kurs: 9,175 € (XETRA)

Dass die Wachstumsstory rund um das Social-Media-Unternehmen Snap vorbei ist, ist kein Geheimnis. Der gestern nach Börsenschluss vorgelegt Quartalsbericht bestätigte dies vielmehr. Auch der Ausblick auf das zweite Quartal fiel ernüchternd aus, die Aktie verliert deutlich.

Verglichen mit dem ersten Quartal 2022 sank der Umsatz im Q1 2023 um 7 % auf 0,99 Mrd. USD. Der Nettoverlust verbesserte sich von 360 auf 329 Mio. USD bzw. von -0,22 auf -0,21 USD je Aktie. Der Free Cashflow sank um 3 % auf 103 Mio. USD. Auf Non-GAAP-Basis betrug der Gewinn je Aktie 0,01 USD je Aktie. Analysten hatten mit einem Verlust von -0,01 USD und einem Umsatz von 1,01 Mrd. USD gerechnet. Snap verfehlte also beide Erwartungen.

Auch der Ausblick auf das zweite Quartal fällt ernüchternd aus. Das Management deutet eine Zielgröße beim Umsatz von 1,04 Mrd. USD an, was einem Minus von 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen würde. Hier war der Markt von 1,10 Mrd. USD ausgegangen. Snap strauchelt wie auch andere Unternehmen aufgrund des schwierigen Werbemarkts. CEO Evan Spiegel zeigt sich dennoch kämpferisch: "Wir arbeiten daran, unser Umsatzwachstum zu beschleunigen, und wir nutzen diese Gelegenheit, um unsere Werbeplattform erheblich zu verbessern, um unseren Werbepartnern einen höheren Return on Investment zu ermöglichen."

Mehrjahrestief rückt wieder näher

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie zuletzt im Widerstandsbereich zwischen 11,96 und 12,94 USD nicht weitergekommen und dürfte mit den heutigen Abschlägen wieder in Richtung der Tiefs zwischen 7,89 und 7,33 abrutschen. Darunter wartet bei 4,82 EUR das Allzeittief als Support.

Fazit: Snap wächst aktuell nicht, weist aber immer noch die Bewertung eines Wachstumsunternehmens auf. Da wird es schwer, Kurspotenzial freizusetzen. Anleger halten sich weiter zurück.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 4,60 4,70 5,47 Ergebnis je Aktie in USD 0,17 0,24 0,43 Gewinnwachstum 41,18 % 79,17 % KGV 62 44 24 KUV 3,6 3,5 3,0 PEG 1,1 0,3 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)