EQS-Adhoc: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG: VERBIO erwirbt eine Ethanolanlage von Mercuria in South Bend/Indiana, USA.

Zörbig/Leipzig, 1. Mai 2023 – Die VERBIO North America Holdings Corp., eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, hat am heutigen Tag mit MERCURIA INVESTMENTS US, INC. einen Vertrag über den Erwerb einer 100 Prozent Beteiligung an South Bend Ethanol, LLC, abgeschlossen. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Bioethanolanlage in South Bend/Indiana, USA. Die Anlage hat eine Produktionskapazität von ca. 250.000 Tonnen (ca. 85 Millionen Gallonen) Bioethanol pro Jahr.

VERBIO plant die Anlage nach dem Vorbild der deutschen Bioraffinerien in eine kombinierte Bioethanol-Biomethan-Produktion mit der Produktionskapazität von ca. 850.000 MWh Biomethan und 250.000 Tonnen Bioethanol pro Jahr umzubauen. Die gesamten Investitionskosten belaufen sich voraussichtlich auf ca. USD 230 Mio.

Mit dieser Transaktion setzt VERBIO die Internationalisierungsstrategie im Hinblick auf den ambitionierten Dekarbonisierungsmarkt in Nordamerika konsequent fort. Die Finanzierung des Projekts erfolgt aus dem frei verfügbaren Cash, verfügbaren Kreditlinien und internen Cash Flow der VERBIO AG. Der vom Kongress der Vereinigten Staaten verabschiedete und am 16. August 2022 in Kraft getretene Inflation Reduction Act enthält Bestimmungen, die dem Vorhaben zugutekommen werden. Die Bestimmungen sehen Steuergutschriften für Investitionen in den Klimaschutz und für die Herstellung klimafreundlicher Produkte vor.

Das Vorstand geht davon aus, dass das Nettofinanzvermögen der Gesellschaft bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022/2023 weiterhin im positiven Bereich liegen wird.



Informationen zur VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VERBIO)

Die VERBIO AG ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn. VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO 2 -Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr. Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. Die VERBIO-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

