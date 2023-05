BP: Gewinn höher als erwartet - Aktie sinkt

Der Ölriese BP hat im ersten Quartal des laufenden Jahres die sinkenden Ölpreise zu spüren bekommen, hat aber immer noch mehr verdient, als Analysten erwartet hatten.

Quartalsahlen Q1/23 BP im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Umsatz 56,18 Mrd. USD 58,42 Mrd. USD Gewinn je Aktie 0,2774 USD 0,2415 USD Gewinn 4,96 Mrd. USD 4,28 Mrd. USD

Alle Zahlen wurden von einmaligen Sondereffekten bereinigt. Rechnet man die Sondereffekte mit ein, dann liegt der Gewinn sogar bei 8,2 Mrd. USD.

BP hat angekündigt, Aktien im Wert von 1,75 Mrd. USD zurückzukaufen. Erst jüngst beendete BP den Rückkauf eigener Aktien im Wert von 2,75 Milliarden Dollar, das es Anfang Februar angekündigt hatte. Aktionäre erhalten eine Quartalsdividende in Höhe von 0,0661 USD.

Das sagt die BP-Aktie

Die BP-Aktie ist am Dienstag um über 5 Prozent gesunken. Der Grund: Auch wenn der Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte, lag der bereinigte Gewinn des Vorjahres (abzüglich der Abschreibungen wegen des Rückzugs aus Russland) noch bei 6,2 Mrd. USD.

Fazit

BP ist eine gute Investition, nicht nur für Dividendenjäger. Der Konzern hat angekündigt, immer noch auf Öl und Gas zu setzen, aber gleichzeitig mehr in kohlenstoffarme Energien zu investieren. Der Vorteil: Der Verkauf fossiler Brennstoffe spült Geld in die Kasse, mit dem die Investitionen getätigt werden können. So hat BP im April eine neue Ölplattform im Golf von Mexiko in Betrieb genommen.

Anleger können die Kursrückgänge zum Nachkaufen nutzen.

(mit Material von vpa-AFX)