EQS-News: MERKUR PRIVATBANK steigert Erträge im ersten Quartal 2023

PRESSEMITTEILUNG MERKUR PRIVATBANK steigert Erträge im ersten Quartal 2023 Auch in unruhigen Zeiten konnten die Erträge gesteigert werden. Gründe dafür sind das diversifizierte Geschäftsmodell und die Finanzierungsstruktur. München, 2. Mai 2023 – Die MERKUR PRIVATBANK KGaA setzt ihren Wachstumskurs 2023 erneut erfolgreich fort. Die in München ansässige inhabergeführte und börsennotierte Bank steigerte das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit im ersten Quartal auf 6,6 Mio. EUR (Vorjahr 4,7 Mio. EUR). Der Zinsüberschuss ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 10 Mio. EUR auf 24 Mio. EUR gestiegen, wozu die deutlich höheren Kreditbeanspruchungen und eine gestiegene Zinsmarge beigetragen haben. Das Teilbetriebsergebnis stieg ebenfalls im ersten Quartal auf 14,2 Mio. EUR. Die schwierige Marktlage bedingte eine deutliche Aufstockung der Risikovorsorge um 4,5 Mio. EUR (Vorjahr 1,8 Mio. EUR). Dennoch konnte der Periodengewinn um beachtliche 15 % auf 2,3 Mio. EUR gesteigert werden. „Trotz der schwierigen Marktlage konnte das diversifizierte Geschäftsmodell der MERKUR PRIVATBANK ein erneutes Wachstum verzeichnen. Das zeigen die Zahlen aus dem ersten Quartal sehr deutlich. Unser wertebasiertes Banking und die individuelle und unabhängige Beratung sind unsere bewährten Stabilisatoren – auch in turbulenten Zeiten“, so Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK. Die MERKUR PRIVATBANK konnte in fast allen Geschäftsbereichen die Erwartungen und Prognosen übertreffen. Derzeit blickt die Bank auf einen rückläufigen Immobilienmarkt, das Neugeschäft wird dadurch ebenfalls niedriger ausfallen. Die Konzentration liegt nun auf der weiteren Ertragssteigerung – hier sieht sich die MERKUR PRIVATBANK für das Jahr 2023 gut aufgestellt. Über die MERKUR PRIVATBANK Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von über 3,23 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. www.merkur-privatbank.de Kontakt für Presseanfragen: Christian Frevert, Engel & Zimmermann GmbH Am Schlosspark 15, 82131 Gauting Tel.: +49 89 / 893 563 3, Fax: +49 89 / 893 984 29 eMail: merkur-privatbank@engel-zimmermann.com

