EQS-News: freenet AG: freenet startet mit deutlicher EBITDA-Steigerung in das Geschäftsjahr 2023

EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

freenet AG: freenet startet mit deutlicher EBITDA-Steigerung in das Geschäftsjahr 2023



03.05.2023 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



freenet startet mit deutlicher EBITDA-Steigerung in das Geschäftsjahr 2023 EBITDA steigt um 8,5 % auf 128,1 Mio. EUR

Hohe Cash-Conversion bleibt bestehen: Free Cashflow erhöht sich auf 64,6 Mio. EUR

Rekord-Jahresauftakt bei waipu.tv: >80 Tsd. Netto-Neukunden führen zu Kundenbestand >1 Mio.

Postpaid-Kundenwachstum (+51,5 Tsd.) ebenfalls deutlich über Vorjahresquartal

Prognose für 2023 vom Vorstand bestätigt Büdelsdorf, 3. Mai 2023 – Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. freenet setzt Erfolg der vorangegangenen Quartale fort freenet unterstreicht mit einem erfolgreichen Jahresauftakt die Ambition, das EBITDA gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 im Jahresdurchschnitt um mindestens 4 % zu steigern und im Geschäftsjahr 2025 mindestens ein EBITDA in Höhe von 520 Mio. EUR zu erzielen. Für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt der Vorstand die zum Jahresbeginn getätigte Prognose eines EBITDA von 480 bis 500 Mio. EUR und einem Free Cashflow von 250 bis 270 Mio. EUR. Tabelle 1: Kennzahlen der freenet AG Kennzahl Einheit 31.03.2023 31.12.2022 Veränderung Abonnentenzahl1 Tsd. 9.159,5 9.042,4 117,1 1,3% Kennzahl Einheit Q1/2023 Q1/2022 Veränderung Umsatzerlöse Mio. EUR 637,8 616,8 21,0 3,4% EBITDA Mio. EUR 128,1 118,0 10,0 8,5% Free Cashflow Mio. EUR 64,6 62,7 1,9 3,0% freenet startet mit einem deutlichen Anstieg der Profitabilität in das Geschäftsjahr 2023. Das Unternehmen steigerte das EBITDA im ersten Quartal des Jahres um 8,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal (118,0 Mio. EUR) auf 128,1 Mio. EUR. Die hohe Cash-Conversion von freenet führt infolgedessen zu einem Free Cashflow in Höhe von 64,6 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 62,7 Mio. EUR). Wesentlich für die erhöhte Profitabilität sind gestiegene hochmargige Serviceumsätze in den beiden operativen Segmenten Mobilfunk sowie TV und Medien und eine insgesamt stabile Gemeinkostenbasis. Der Bestand an Abonnenten1 wuchs in den ersten drei Monaten des Jahres um 1,3 % auf 9.159,5 Tsd. (Jahresende 2022: 9.042,4 Tsd.). Das Wachstum der waipu.tv Abo-Kunden war dabei so hoch wie zu keinem Jahresauftakt zuvor (83,3 Tsd.) und lässt den Bestand per Ende März auf über 1 Mio. wachsen (1.053,3 Tsd.; Jahresende 2022: 970,0 Tsd.). Getrieben vom Kundenwachstum und einer Umsatzsteigerung bei Digital-Lifestyle-Produkten stiegen die Konzernumsatzerlöse im selben Zeitraum um 3,4 % auf 637,8 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 616,8 Mio. EUR). Kerngeschäft Mobilfunk bestätigt positiven Trend: EBITDA steigt um 7,0 Mio. EUR Die Entwicklung aller Leistungskennzahlen im abgelaufenen Quartal bestätigt die Berechenbarkeit des Geschäfts im Segment Mobilfunk im positiven Sinne. Tabelle 2: Kennzahlen Segment Mobilfunk Kennzahl Einheit 31.03.2023 31.12.2022 Veränderung Mobilfunkkunden Tsd. 7.447,6 7.386,8 60,8 0,8% davon Postpaid-Kunden Tsd. 7.325,2 7.273,7 51,5 0,7% davon App-basierte Tarife2 Tsd. 122,3 113,1 9,2 8,2% Kennzahl Einheit Q1/2023 Q1/2022 Veränderung Umsatzerlöse Mio. EUR 557,3 544,6 12,7 2,3% davon Serviceumsätze Mio. EUR 416,5 409,3 7,2 1,8% EBITDA Mio. EUR 103,8 96,8 7,0 7,2% Ein stabiler Postpaid-ARPU in Höhe von 17,7 EUR (Vorjahreszeitraum: 17,7 EUR) sowie das moderate Wachstum der für die wiederkehrenden Umsätze im Segment Mobilfunk relevanten Postpaid-Kunden (7.325,2 Tsd.; 31.03.2022: 7.182,8 Tsd.) in Verbindung mit gestiegenen Umsätzen bei Digital-Lifestyle-Produkten resultieren in steigenden Umsatzerlösen in Höhe von 557,3 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 544,6 Mio. EUR). Die besonders margenträchtigen Serviceumsätze stiegen um 7,2 Mio. EUR auf 416,5 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 409,3 Mio. EUR) und stehen weiterhin für den Großteil der Segmentumsatzerlöse (75%). Unterm Strich steuerte das Segment ein um 7,0 Mio. EUR gestiegenes EBITDA in Höhe von 103,8 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 96,8 Mio. EUR) zum Konzern-EBITDA bei. TV-Geschäft bleibt profitables Wachstumsfeld: waipu.tv Abo-Kunden >1 Mio. per Ende März Im Segment TV und Medien ist ein wesentlicher Anstieg der Umsatzerlöse um 9,4 % auf 80,8 Mio. EUR zu verzeichnen (Vorjahreszeitraum: 73,9 Mio. EUR). Tabelle 3: Segment TV und Medien Kennzahl Einheit 31.03.2023 31.12.2022 Veränderung TV Abo-Kunden Tsd. 1.711,9 1.655,6 56,3 3,4% davon waipu.tv Abo-Kunden Tsd. 1.053,3 970,0 83,3 8,6% davon freenet TV Abo-Kunden (RGU) Tsd. 658,6 685,6 -27,0 -3,9% Kennzahl Einheit Q1/2023 Q1/2022 Veränderung Umsatzerlöse Mio. EUR 80,8 73,9 6,9 9,4% EBITDA Mio. EUR 28,8 25,3 3,5 13,8% Hierfür ist zum einen das deutliche Wachstum der waipu.tv Abo-Kunden in Höhe von 83,3 Tsd. auf 1.053,3 Tsd. (Jahresende 2022: 970,0 Tsd.) verantwortlich. Zum anderen wirkt sich die Geschäftsentwicklung von Media Broadcast positiv aus. Der anhaltende Rückgang der freenet TV Abo-Kunden um 27,0 Tsd. auf 658,6 Tsd. (Jahresende 2022: 685,6 Tsd.) konnte durch die vorgenannten Effekte sowie durch eine Preiserhöhung zum Ende des vergangenen Jahres überkompensiert werden. Insgesamt stieg die Anzahl der Abo-Kunden im TV-Geschäft in den ersten drei Monaten 2023 auf 1.711,9 Tsd. (Jahresende 2022: 1.655,6 Tsd.). Daraus resultiert ein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (25,3 Mio. EUR) um 13,8 % deutlich gesteigertes EBITDA in Höhe von 28,8 Mio. EUR. Conference Call Am Donnerstag, den 4. Mai 2023 um 10:00 Uhr (MEZ) findet der Conference Call zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2023 statt. Alle Interessierten können den Conference Call per Webcast (listen-only mode) verfolgen. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss zur Verfügung gestellt. Die Präsentation zu den Quartalszahlen ist online verfügbar. Der Geschäftsbericht 2022 wurde am 24. März 2023 veröffentlicht. ****************************** 1 Summe aus Postpaid-, freenet FUNK-, freenet FLEX-, waipu.tv Abo- und freenet TV Abo-Kunden (RGU) 2 freenet FUNK- und freenet FLEX-Kunden Hinweis Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Abschlüssen der freenet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilungen nach Art. 17 MAR, neben den durch die International Financial Reporting Standards (IFRS) definierten Angaben, alternative Leistungskennzahlen (APM) verwendet. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung der APMs finden sich im Geschäftsbericht. ****************************** Kontakt freenet AG Investor Relations & ESG Reporting Tel.: +49 (0) 40/ 513 06 778 E-Mail: ir@freenet.ag fn.de/ir

03.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com