EQS-News: Usha Resources sichert sich fünf weitere Lithium-Pegmatitprojekte in Ontario

Usha Resources Ltd. (TSX-V: USHA; OTCQB: USHAF; FRA: JO0) baut sein Portfolio an Lithium-Pegmatit-Projekten in Ontario systematisch weiter aus. Das Unternehmen hat sich eine Earn-In-Option für fünf weitere aussichtsreiche Projekte mit einer Gesamtfläche von 13.408 Hektar gesichert: „Lee Lake“, „Mead“, „Bluett“, „Gathering Lake“ und „Triangle Lake. Insgesamt umfasst das Usha-Portfolio jetzt sieben Lithiumkonzession in Ontario mit einer Fläche von 29.088 Hektar. Es spricht für die Qualität des Usha-Managements, dass es gelungen ist, in einem heißen Markt ein beachtliches Portfolio an Lithium-Pegmatit-Projekten zusammenzustellen und dabei die Kosten unter Kontrolle zu behalten. Mit fast 300 km² ist Usha‘s Portfolio an Hartgestein-Projekten inzwischen immerhin so groß wie das Ontario-Portfolio von Brunswick Exploration (TSXV: BRW), wobei Brunswick noch andere Pegmatit-Grundstücke in anderen Provinzen hält. Angesichts seiner Größe und der guten Lage könnte das Projektportfolio für internationale Investoren attraktiv werden, die einen smarten Einstieg in den sich entwickelnden kanadischen Lithiumsektor suchen. Gespräche in diese Richtung laufen offenbar. Auch ohne dies verfügt Usha mit rund 3 Mio. CAD an Working Capital über genug Geld, um alle Optionsbedingungen zu erfüllen und parallel eine Maiden-Ressource für sein Lithium-Sole-Projekt Jackpot Lake in Nevada zu entwickeln – noch in diesem Jahr! Weil Jackpot Lake ein Lithium-Sole-Projekt ist, hat es nach unserer Auffassung noch nicht die Aufmerksamkeit im Markt erhalten, die ihm gebühren würde. Immerhin besteht eine sehr gute Chance auf die Entdeckung einer Lagerstätte in Analogie zu Silver Peak (Albemarle) und Pure Energy (Schlumberger) im Clayton-Valley in Nevada. Das ganze Usha-Portfolio – einschließlich eines aussichtsreichen Goldprojekts in Arizona – wird an der Börse derzeit mit 12 Mio. CAD gehandelt. Zum Vergleich: Brunswick Exploration bringt es auf 146 Mio. CAD.



