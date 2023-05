GNW-Adhoc: Robex veröffentlicht Geschäftsergebnisse für viertes Quartal und Geschäftsjahr 2022

^QUÉBEC CITY, May 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (?Robex", die

?Gruppe" oder das ?Unternehmen") (TSXV: RBX) hat heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal zum 31. Dezember 2022 bekanntgegeben. Alle Beträge und Finanzdaten sind in kanadischen Dollar (CAD) angegeben. Highlights im Geschäftsjahr 2022 2022 2021 Variation -------------------------------------- Produzierte Goldunzen 46.651 46.554 0,2 % Verkaufte Goldunzen 48.029 46.002 4,4 % $ $ Einnahmen - Goldverkäufe 112.236.766 103.892.699 8,0 % ------------------------------------------------------------------------------- ERGEBNISSE DES BERGBAUBETRIEBS 62.509.730 54.600.802 14,5 % ------------------------------------------------------------------------------- BETRIEBSERGEBNIS 41.647.586 37.210.163 11,9 % ------------------------------------------------------------------------------- NETTOGEWINN 32.813.517 16.120.632 103,5 % ------------------------------------------------------------------------------- DEN ANTEILSEIGNERN ZURECHENBAR Nettogewinn 30.777.719 15.892.676 93,7 % Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,048 0,026 82,7 % Verwässerter Gewinn je Aktie 0,048 0,026 83,1 % Bereinigter Nettogewinn((1)) 32.066.948 29.667.559 8,1 % Bereinigter Nettogewinn je Aktie((1)) 0,050 0,049 2,0 % ------------------------------------------------------------------------------- CASHFLOW Bereinigter operativer Cashflow((1)) 51.361.572 33.768.201 52,1 % Bereinigter operativer Cashflow je Aktie((1)) 0,081 0,056 43,5 % ------------------------------------------------------------------------------- GESAMTVERMÖGEN 251.761.308 142.667.718 76,5 % ------------------------------------------------------------------------------- GESAMTVERBINDLICHKEITEN 55.206.985 44.020.453 25,4 % ------------------------------------------------------------------------------- NETTOVERSCHULDUNG((1)) 21.673.489 (9.281.238 ) -333,5 % ------------------------------------------------------------------------------- STATISTIK Durchschnittlicher realisierter Verkaufspreis (je verkaufter Unze)((1)) 2.337 2.258 3,5 % All-in-Sustaining-Kosten (je verkaufter Unze)( (1)) 1.457 1.501 -3,0 % Bereinigte All-in-Sustaining-Kosten (je verkaufter Unze)((1)) 955 956 -0,1 % ------------------------------------------------------------------------------- ((1)) Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, Nicht-IFRS-Verhältnis oder zusätzliche Finanzkennzahl. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen und deren Überleitung zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt ?Nicht- IFRS-Kennzahlen und andere Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung, sofern zutreffend.

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

$

Bergbaubetrieb Bergbaubetrieb Bergbaubetrieb

(Gold) - Guinea - Mali Unternehmensführung Summe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERGBAUBETRIEB Einnahmen -

Goldverkäufe 112.236.766 -- -- -- 112.236.766

Bergbaubetrieb -

Aufwendungen (34.774.721 ) -- -- -- (34.774.721 )

Bergbaulizenzgebühren (3.477.139 ) -- -- -- (3.477.139 )

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle

Anlagewerte (11.475.176 ) -- -- -- (11.475.176 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERGEBNISSE DES

BERGBAUBETRIEBS 62.509.730 -- -- -- 62.509.730

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SONSTIGE AUSGABEN

Verwaltungskosten (11.660.083 ) (780.764 ) (49.886 ) (6.162.438 ) (18.653.171 )

Aufwendungen für Erkundung und

Evaluierung (183.994 ) -- -- -- (183.994 )

Aufwendungen für aktienbasierte

Vergütung -- -- -- (863.180 ) (863.180 )

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle

Anlagewerte -- (36.987 ) -- (65.962 ) (102.949 )

Verlust aus dem Abgang von

Vermögenswerten (1.129.235 ) -- -- (39.588 ) (1.168.823 )

Sonstige Einnahmen 81.476 28.497 -- -- 109.973

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BETRIEBSERGEBNIS 49.617.894 (789.254 ) (49.886 ) (7.131.168 ) 41.647.586

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANZAUSGABEN

Finanzausgaben (1.652.352 ) (7.796 ) (4.542 ) (40.207 ) (1.704.897 )

Fremdwährungsgewinne

(-verluste) 112.916 (15.524 ) (1.561 ) 646.943 742.774

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEWINN VOR

ERTRAGSTEUERAUFWAND 48.078.458 (812.574 ) (55.989 ) (6.524.432} 40.685.463

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ertragsteueraufwand (7.130.484 ) -- -- (741.462 ) (7.871.946 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NETTOGEWINN 40.947.974 (812.574 ) (55.989 ) (7.265.894} 32.813.517

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eine Tabelle zu dieser Pressemitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61a7bfce-5830-4897-ba17- 399bb23e5754. Zusammenfassung der Betriebsergebnisse des (Gold-)Bergbaus für das Geschäftsjahr 2022 Betrieb: Für den Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. Dezember 2022 erreichte die Produktion 46.651 Unzen und blieb damit gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 stabil (+0,2 %). Das Jahr 2022 war schwieriger als die vorangegangenen Jahre, was dazu führte, dass die Produktion leicht unter der Schätzung des Managements von 50.000 Unzen lag. Zu den Ursachen für die eingeschränkte Produktion der Anlage gehören außergewöhnliche Regenfälle sowie die Unruhen vom 15. Dezember 2022 (die ?Vorfälle vom Dezember 2022"), bei denen handwerklich tätige Bergleute in das Betriebsgelände eindrangen, nachdem bei einer Auseinandersetzung mit einem Gendarmen ein Bergmann getötet und ein weiterer verletzt worden war. Diese Ereignisse führten zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Produktion, die etwa 72 Stunden dauerte, und zu einer Verschlechterung der Leistung der Anlage nach der Zerstörung des Analyselabors. Die Inbetriebnahme der neuen Trommel und der höhere Beschickungsgehalt (0,81 g/t im Vergleich zu 0,79 g/t im gleichen Zeitraum 2021) konnten die Schwierigkeiten des Jahres nicht vollständig ausgleichen. Erkundung: Um seine Bergbaugrundstücke zu erschließen, begann das Unternehmen mit Erkundungsarbeiten (Geochemie, geophysikalische Neuinterpretation, Oberflächenproben) in der senegalesisch-malischen Scherzone (Sanoula und Diagounté) und in den an Nampala angrenzenden Konzessionen (Mininko und Gladié). Anfang 2022 wurde mit Reverse-Circulation- (RC) und Diamantbohrungen begonnen, um die Ressourcen zu erhöhen. Eine vollständige Neugestaltung des Erkundungsprozesses des Unternehmens ist derzeit mit dem Geologenteam der Sycamore Group im Gange. Finanzen: Das Betriebsergebnis im Jahr 2022 erreichte 41.647.586 $ gegenüber 37.210.163 $ im Jahr 2021, was auf die kombinierten Auswirkungen des Anstiegs der verkauften Goldmenge um 4,4 % (48.029 Unzen gegenüber 46.002 Unzen im Jahr 2021) und des steigenden Goldpreises zurückzuführen ist, der die höheren Energiekosten ausglich. Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn für das Jahr 2022 belief sich auf 30.777.719 $, ein Nettoanstieg im Vergleich zu 15.892.676 $ im Jahr 2021, in dem eine außerordentliche Steuerrückstellung in Höhe von 14.276.807 $ enthalten war, die nach Erhalt des Entwurfs des Steuerbescheids für die Geschäftsjahre 2016 bis 2018 gebildet wurde. Ausblick der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 Im Jahr 2022 wurde durch die strategische Übernahme von Sycamore Capital CY Limited, Sycamore Mining Limited, Sycamore Mine Guinée SAU und Sycamore Trading Limited (die ?Sycamore-Gruppe"), einem Portfolio von vier Betriebslizenzen (das ?Kiniero-Projekt" oder ?Kiniero") in der Republik Guinea, das Ziel von Robex, ein mittelgroßer Goldproduzent in Westafrika zu werden, Wirklichkeit. Das Jahr 2023 sollte der Beschleunigung des Baus der Kiniero-Mine und der Sicherung ihrer Finanzierung gewidmet sein. Der 2017 begonnene Abbau in Nampala steht weiterhin im Mittelpunkt der Strategie von Robex, das von der Erfahrung des Geologenteams profitieren wird, das RBX Technical Services Ltd. von der Sycamore Group übernommen hat. Die Geschäftsführung setzt weiterhin eine nachhaltige und integrative Wachstumsstrategie um, die durch einen umsichtigen und ausgewogenen finanziellen Ansatz unterstützt wird. Die Ziele der Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 lauten wie folgt: * Fortsetzung des Baus von Kiniero: Nachdem im dritten Quartal 2022 eine Vormachbarkeitsstudie gemäß der Verordnung 43-101 über die Offenlegungsstandards für Mineralprojekte (?Verordnung 43-101") durchgeführt wurde, arbeiten die Geologenteams nun an einer Machbarkeitsstudie. Die Arbeiten, zu denen auch Definitionsbohrungen und Ingenieurarbeiten gehören, sind noch im Gange und sollen zur Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie führen, die ein gewisses Maß an Sicherheit bietet und dazu beitragen soll, den Bau des Projekts zu beschleunigen und seine Finanzierung zu sichern. * Kiniero-Förderprojekt: Anfang 2023 gab das Unternehmen die Unterzeichnung eines Mandatsschreibens bekannt, mit dem Taurus Mining Finance Fund No.2 L.P. zum exklusiven Arrangeur eines Finanzierungspakets von insgesamt 115 Millionen USD für die Erschließung des Kiniero-Goldprojekts in Guinea ernannt wurde. Das Finanzierungspaket setzt sich wie folgt zusammen: (i) eine Überbrückungsdarlehensfazilität in Höhe von 35 Mio. USD (das ?Überbrückungsdarlehen"); (ii) eine Projektfinanzierungsfazilität in Höhe von bis zu 100 Mio. USD, die zur Zahlung des Überbrückungsdarlehens und zur Finanzierung von Kapitalentwicklungs- und Betriebskapitalkosten verwendet werden soll, und (iii) eine Kostenüberschreitungsfazilität in Höhe von 15 Mio. USD zur Deckung unvorhergesehener Ausgaben, die über die in der aktuellen Planung enthaltenen Eventualitäten hinausgehen. Am 20. April 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des Überbrückungsdarlehens erfüllt wurden oder darauf verzichtet wurde und ein erster Antrag auf Inanspruchnahme gestellt wurde. * Leistungsverbesserung in Nampala: Die Optimierung des Abbauplans für die Nampala-Mine wird nun fortgesetzt. Ziel ist es, den Cashflow zu maximieren, um das Wachstum der Gruppe zu unterstützen. * Erkundung in Mali und Guinea: Die Erkundung steht wieder im Mittelpunkt der Strategie der Gruppe zur Identifizierung neuer Ziele und neuer behandelbarer Reserven in der Anlage in Nampala und der künftigen Anlage in Kiniero. * Kapitalmarkt: Robex ist bestrebt, seine Kommunikation mit Anlegern und Finanzintermediären zu verbessern, um den Wertzuwachs der Aktie zu unterstützen und seine kurzfristige Liquidität zu erhöhen. Diese Prognosen stellen vorausschauende Informationen dar, deren Ergebnisse erheblich abweichen können. Die Prognosen für Robex stellen ebenfalls ?Finanzprognosen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar und werden vorgelegt, um den Lesern das Verständnis der Finanzergebnisse des Unternehmens zu erleichtern und die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele der Geschäftsführung zu bewerten, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Prognosen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Bitte lesen Sie den Abschnitt ?Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen" in dieser Pressemitteilung, um weitere Informationen über Faktoren zu erhalten, die dazu führen könnten, dass die finanziellen Ergebnisse wesentlich von den oben genannten Finanzprognosen abweichen. Geänderter und neu gefasster Aktienoptionsplan Das Unternehmen freut sich bekanntzugeben, dass sein Verwaltungsrat einen geänderten und neu gefassten Aktienoptionsplan verabschiedet hat, der noch von der TSX Venture Exchange (?TSXV") genehmigt werden muss. Die Änderungen haben zur Folge, dass die Gesamtzahl der Aktien, die im Rahmen des Plans ausgegeben werden können, erhöht wird und administrative Änderungen vorgenommen werden, um den Änderungen der TSXV-Richtlinie 4.4 Security Based Compensation (Aktienbasierte Vergütung) Rechnung zu tragen. Die Gesamtzahl der Stammaktien, die im Rahmen des geänderten und neu gefassten Aktienoptionsplans ausgegeben werden können, darf 84.405.440 nicht überschreiten, was etwa 10 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht. Vorgeschlagene Aktienkonsolidierung im Verhältnis 10:1 Das Unternehmen freut sich bekanntzugeben, dass sein Verwaltungsrat heute auch die vorgeschlagene Aktienkonsolidierung (oder Zusammenlegung) im Verhältnis 10:1 (die ?Konsolidierung") genehmigt hat, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens auf der bevorstehenden Jahres- und Sonderversammlung am 29. Juni 2023 (die ?Versammlung") und der Einhaltung der TSXV-Anforderungen. Der Verwaltungsrat des Unternehmens ist der Ansicht, dass eine solche Konsolidierung wünschenswert wäre, um die Beschaffung von zusätzlichem Kapital in der Zukunft zu erleichtern. Da das Unternehmen erwägt, die Konsolidierung zu einem zukünftigen Zeitpunkt durchzuführen (der vom Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen festgelegt wird), ist es im besten Interesse des Unternehmens, die Zustimmung zur Konsolidierung auf der Versammlung einzuholen. Die Aktionäre werden daher gebeten, einen Sonderbeschluss (der ?Beschluss zur Aktienkonsolidierung") zu prüfen und, falls dies als ratsam erachtet wird, zu genehmigen, der das Unternehmen ermächtigt, die Konsolidierung vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV durchzuführen. Um angenommen zu werden, muss der Beschluss über die Aktienkonsolidierung mit mindestens zwei Dritteln der Stimmen der persönlich anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen Inhaber von Stammaktien angenommen werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung hat das Unternehmen 844.054.403 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. Wenn die Konsolidierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden Dokuments durchgeführt würde, hätte das Unternehmen nach Abschluss der Konsolidierung etwa 84.405.440 Stammaktien im Umlauf. Das Unternehmen bittet die Aktionäre um Zustimmung zur Konsolidierung, um dem Verwaltungsrat die nötige Flexibilität zu geben, die Konsolidierung zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Weder der Name des Unternehmens noch seine Satzung werden durch die Konsolidierung geändert. Ungeachtet dessen gibt es keine Garantie dafür, dass der Verwaltungsrat die Konsolidierung beschließen wird. TELEFONKONFERENZ UND WEBCAST FÜR DAS VIERTE QUARTAL 2022 Robex wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 im Rahmen eines von Renmark Financial organisierten Live-Webcasts am 2. Mai 2023 um 9:00 Uhr EDT präsentieren. Robex wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 im Rahmen eines von Renmark Financial organisierten Live-Webcasts am 2. Mai 2023 um 9:00 Uhr EDT präsentieren. Robex lädt alle Interessenvertreter, Anleger und andere individuelle Abonnenten ein, sich zu registrieren und an dieser Live-Veranstaltung teilzunehmen. Anleger, die an der Teilnahme an dieser Veranstaltung interessiert sind, müssen sich über den unten stehenden Link anmelden. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung für die Live-Veranstaltung begrenzt sein kann, aber der Zugang zur Aufzeichnung nach der Veranstaltung wird auf Website für Anleger des Unternehmens verfügbar sein. Registrieren Sie sich hier: https://www.renmarkfinancial.com/events/fourthquarter-and-full-year-2022- results-virtual-presentation-tsx-v-rbx-2023-05- 02-090000 (https://www.renmarkfinancial.com/events/fourthquarter-and-full-year-2022- results-virtual-presentation-tsx-v-rbx-2023-05-%2002-090000). ÜBER ROBEX RESOURCES INC. Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und Erschließungsunternehmen mit mehreren Standorten und kurzfristigem Explorationspotenzial. Das Unternehmen engagiert sich in den Ländern, in denen es tätig ist, für eine sichere, vielfältige und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit mit dem Ziel, ein nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Mine Nampala in Mali und treibt das Kiniero-Goldprojekt in Guinea voran. Robex wird von zwei strategischen Aktionären unterstützt und hat das Ziel, einer der wichtigsten mittelgroßen Goldproduzenten in Westafrika zu werden. AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN Für eine detailliertere Erörterung der Finanzergebnisse des Unternehmens wird den Lesern dringend empfohlen, die MD&A und die konsolidierten Jahresabschlüsse von Robex zu lesen, die auf der Website des Unternehmens im Abschnitt ?Investors" unter robexgold.com (https://robexgold.com/en/) zur Verfügung stehen. Der Konzernabschluss und die MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr wurden bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf SEDAR (www.sedar.com (http://www.sedar.com/)) eingereicht. Aktionäre des Unternehmens können den Konzernabschluss und die MD&A auch kostenlos in Papierform erhalten, indem sie sich an die Investor Relations-Abteilung (investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)) wenden. NICHT-IFRS-KENNZAHLEN UND ANDERE FINANZKENNZAHLEN Der Jahresabschluss des Unternehmens wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (?IFRS") erstellt. Das Unternehmen legt jedoch auch Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen, Nicht-IFRS-Verhältnisse und ergänzende Finanzkennzahlen vor, für die es in den IFRS keine Definition gibt: bereinigter, den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn, Nettoverschuldung und bereinigter operativer Cashflow (Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen), bereinigter, den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn pro Aktie und bereinigter operativer Cashflow pro Aktie (Nicht-IFRS-Finanzverhältnisse), durchschnittlicher realisierter Verkaufspreis (pro verkaufter Goldunze), nachhaltige Gesamtkosten (pro verkaufter Goldunze) und bereinigte nachhaltige Gesamtkosten (pro verkaufter Goldunze) (ergänzende Finanzkennzahlen). Das Unternehmen legt diese Kennzahlen vor, da sie den Anlegern nützliche Informationen liefern können, um die Leistung des Unternehmens und seine Fähigkeit, Cashflow aus seiner Geschäftstätigkeit zu generieren, besser zu beurteilen. Da die Nicht-IFRS- Kennzahlen in dieser Pressemitteilung keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Definition haben, sind sie möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen vorgelegten Kennzahlen vergleichbar. Dementsprechend sollen sie zusätzliche Informationen für Anleger und andere Interessenvertreter liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden. Diese Nicht-IFRS- Finanzkennzahlen, ergänzenden Finanzkennzahlen und nicht-finanziellen Informationen werden im Folgenden und im Abschnitt ?Nicht-IFRS-Kennzahlen und andere Finanzkennzahlen" in der MD&A von Robex aus dem Jahr 2022 (die hier durch Verweis einbezogen ist) näher erläutert, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter www.sedar.com (http://www.sedar.com/) sowie auf der Website von Robex (www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)) verfügbar ist. Die Überleitungen und Berechnungen zwischen den Non-IFRS-Kennzahlen und den am ehesten vergleichbaren IFRS- Kennzahlen werden unten im Abschnitt ?Überleitungen und Berechnungen" dieser Pressemitteilung dargestellt. ÜBERLEITUNGEN UND BERECHNUNGEN Berechnung des den Aktionären zurechenbaren bereinigten Nettogewinns und des den Aktionären zurechenbaren bereinigten Nettogewinns je Aktie 2022 2021 ---------------------------- (in Dollar) Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn und verwässerter Gewinn 30.777.719 15.892.676 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung 863.180 -- Fremdwährungsgewinne (742.774 ) (507.875 ) Verlust aus dem Abgang von Vermögenswerten 1.168.823 5.951 Rückstellung für Steueranpassung für Vorjahre -- 14.276.807 ------------------------------------------------------------------------------- Bereinigter, den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn 32.066.948 29.667.559 ------------------------------------------------------------------------------- Unverwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien 635.778.939 599.737.408 ------------------------------------------------------------------------------- Bereinigter unverwässerter Gewinn je Aktie (in Dollar) 0,050 0,049 ------------------------------------------------------------------------------- Berechnung des bereinigten operativen Cashflows und des bereinigten operativen Cashflows je Aktie 2022 2021 ---------------------------- (in Dollar) Operativer Cashflow 29.817.147 43.923.248 Nettoveränderung der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals 21.544.425 (10.155.047 ) ------------------------------------------------------------------------------- Bereinigter operativer Cashflow 51.361.572 33.768.201 ------------------------------------------------------------------------------- Unverwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien 635.778.939 599.737.408 ------------------------------------------------------------------------------- Bereinigter operativer Cashflow je Aktie (in Dollar) 0,081 0,056 ------------------------------------------------------------------------------- Berechnung des Nettoschuldenstroms 2022 2021 ----------------------------------- $ $ Kreditlinien und Überziehungskredite 11.370.939 6.659.600 Langfristige Schulden 1.395.215 4.694.606 Verpflichtungen aus Mietverträgen 12.518.742 86.363 Abzüglich: Bargeld (3.611.406 ) (20.721.807 ) -------------------------------------------------------------------------- NETTOVERSCHULDUNG 21.673.489 (9.281.238 ) -------------------------------------------------------------------------- 2022 2021 ---------------------------- $ $ GESAMTVERBINDLICHKEITEN 55.206.985 44.020.453 Abzüglich: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (17.957.004 ) (24.325.955 ) Umweltverpflichtungen (424.138 ) (378.385 ) Latente Einkommensteuer (10.106.230 ) (7.875.544 ) Sonstige langfristige Verbindlichkeiten (1.434.717 ) -- ----------------------------------------------------------------------------- 25.284.896 11.440.569 ----------------------------------------------------------------------------- KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 32.095.698 41.245.118 Abzüglich: Bestände (17.648.967 ) (13.638.323 ) Forderungen (8.867.852 ) (4.222.161 ) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (805.914 ) (742.304 ) Geleistete Einlagen (1.161.559 ) (1.920.523 ) ----------------------------------------------------------------------------- 3.611.406 20.721.807 ----------------------------------------------------------------------------- NETTOVERSCHULDUNG 21.673.490 (9.281.238 ) ----------------------------------------------------------------------------- Hinweis auf die Beschränkungen der zusammenfassenden Pressemitteilung zu den Ergebnissen Diese zusammenfassende Pressemitteilung enthält begrenzte Informationen, die dem Leser helfen sollen, die Leistung von Robex zu beurteilen. Sie ist jedoch keine geeignete Informationsquelle für Leser, die mit Robex nicht vertraut sind, und ersetzt in keiner Weise den Jahresabschluss des Unternehmens, die Anmerkungen zum Jahresabschluss und die MD&A. VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen" oder ?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung (?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprojektionen oder Strategien des Unternehmens oder der Geschäftsleitung beschreiben, können ?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an der Verwendung von bedingten oder zukunftsgerichteten Begriffen wie ?anstreben", ?antizipieren", ?annehmen", ?glauben", ?budgetieren", ?können", ?verpflichten", ?erwägen", ?fortsetzen", ?könnte", ?schätzen", ?erwarten", ?prognostizieren", ?zukünftig", ?Anleitung", ?Leitfaden", ?Hinweis", ?beabsichtigen", ?Absicht", ?wahrscheinlich", ?kann", ?möglicherweise", ?Ziel", ?Gelegenheit", ?Ausblick", ?Plan", ?potentiell", ?vorhersagen", ?in Aussicht stellen", ?verfolgen", ?planen", ?suchen", ?sollte", ?Strategie", ?Vorgabe", ?Trend", ?Vision", ?wird" oder ?würde" oder deren Negativformulierungen zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten enthalten: dem wahrgenommenen Wert und dem weiteren Potenzial der Grundstücke des Unternehmens; den Schätzungen des Unternehmens in Bezug auf Mineralressourcen und Mineralreserven; den Kapitalausgaben und -anforderungen; dem Zugang des Unternehmens zu einer rechtzeitigen Finanzierung und zu günstigen Bedingungen; den Ergebnissen der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung und anderer Erschließungsstudien; den Erkundungsergebnissen in Bezug auf die Grundstücke des Unternehmens; den Budgets; den Arbeitsprogrammen; den Genehmigungs- oder anderen Zeitplänen; den strategischen Plänen; den Marktpreisen für Edelmetalle; und den Regierungsbestimmungen und -beziehungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen werden. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem auf Annahmen in Bezug auf: gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien; die Schätzungen des Unternehmens in Bezug auf Mineralressourcen und Mineralreserven; die lokalen und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Bedingungen sowie das Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist und in Zukunft tätig sein wird. Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: geopolitische, wirtschaftliche, rechtliche und behördliche Risiken und Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten im Ausland; Schwankungen des Goldpreises; Einschränkungen bei den Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter von Mineralerkundungs- und -erschließungsaktivitäten; der Ersatz der erschöpften Mineralreserven des Unternehmens; die Abhängigkeit des Unternehmens von einer begrenzten Anzahl von Projekten; das Risiko, dass das Kiniero-Projekt nie das Produktionsstadium erreicht (auch aufgrund mangelnder Finanzierung); der Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt; die Erlangung und Aufrechterhaltung der Eigentumsrechte des Unternehmens; Beteiligungen und an Dritte zu zahlende Lizenzgebühren; die Erlangung und Aufrechterhaltung aller für den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen; Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie z. B. die anhaltende COVID-19-Pandemie; Änderungen der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards und der damit verbundenen Gesetze, denen das Unternehmen unterliegt; die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen, einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Anti-Korruptionsgesetze, Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und damit verbundene Gesetze durch das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko, dass das Unternehmen in Konflikte mit Kleinschürfern gerät; der Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von externen Auftragnehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu einer angemessenen Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen Haftungen des Unternehmens in Bezug auf seine Abraumlager; Unterbrechungen der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der Mineralerkundung und der Erschließung und Produktion von Goldminen verbunden sind, einschließlich wetter- und klimabedingter Probleme; das Risiko von Ausfällen von IT-Systemen und Bedrohungen der Internetsicherheit; Schwierigkeiten, die auf zivile Unruhen in bestimmten Gebieten, in denen das Unternehmen tätig ist, zurückzuführen sind; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sich gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit zu versichern; Preisschwankungen und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität der globalen Finanzsysteme; die Auswirkungen einer hohen Inflation, wie etwa höhere Rohstoffpreise; Schwankungen der Wechselkurse; das Risiko anhängiger oder künftiger Rechtsstreitigkeiten gegen das Unternehmen; Beschränkungen bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen Tochtergesellschaften; die vorgeschlagene Aktienkonsolidierung des Unternehmens; Volatilität des Marktpreises der Aktien des Unternehmens; und Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder Veranlagungen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren sollen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen könnten; sie sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen getätigten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen der Unternehmensleitung ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens zu den in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträumen zu verstehen, und eignen sich möglicherweise nicht für andere Zwecke. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt ?Risikofaktoren" im AIF des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr (auf SEDAR unter www.sedar.com (http://www.sedar.com/) oder auf der Website des Unternehmens unter www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)), um zusätzliche Informationen über die Risikofaktoren zu erhalten, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Weitere Informationen: ROBEX RESOURCES INC. KONTAKTINFORMATIONEN RENMARK FINANCIAL COMMUNICATIONS INC. 