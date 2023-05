Trading-Chance Aixtron: Das Pendel schlägt wieder Richtung Bullen aus

Werbung

Skeptiker hatten schon lange vermutet, dass das rasante Umsatz- und Gewinnwachstum bei Aixtron nicht auf Dauer anhalten werde. Die vergangene Woche vorgelegten, schwachen Ergebnisse des ersten Quartals gaben ihnen recht … aber nur scheinbar, denn die Zahlen waren besser, als sie auf den ersten Blick schienen. Das bietet der gedrückten und derzeit markttechnisch überverkauften Aktie die Chance auf eine kräftige Gegenbewegung nach oben.

Es war knapp gewesen: Um ein Haar wäre der Stop Loss unseres am 8. März vorgestellten Short-Trades auf Aixtron erreicht worden. Aber wir geben da immer ein klein wenig Spiel zum eigentlichen Chartpunkt, so dass wir jetzt imstande wären, hier nach dem Abverkauf der Aktie im April einen Gewinn mitzunehmen und auf die Long-Seite zu wechseln. Denn jetzt gäbe es für das bullische Lager durchaus wieder Argumente zum Einstieg.

Die Quartalsbilanz war nur scheinbar schlecht

Auf den ersten Blick war das, was die Anlagen für die Halbleiterindustrie fertigende Aixtron für die ersten drei Monate 2023 vorweisen musste, fatal. Der Umsatz fiel, statt wie seitens der Analysten zuvor erwartet zu steigen. Und auch der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) sowie der Nettogewinn kamen markant zurück, statt der Prognosen entsprechend zuzulegen. Netto fiel der Gewinn von 13,8 Millionen Euro im ersten Quartal 2022 auf nur noch 3,5 Millionen, prognostiziert hatten die Experten im Schnitt 19,5 Millionen. Dass die Aktie daraufhin erst einmal wie ein Stein fiel, wundert nicht.

Dass sie sich dann aber umgehend wieder fangen konnte, auch nicht. Denn der Auftragseingang stieg gegenüber dem des Vorjahresquartal um sieben Prozent. Und insgesamt lag der Auftragsbestand mit knapp 418 Millionen satte 60 Prozent über Vorjahr. Dass Umsatz und Gewinn trotzdem so dramatisch schlecht daherkamen, lag nur an einem Sonderfaktor:

Für einiges, was bereits produziert und auslieferbereit war, standen zum Stichtag des 31. März noch die nötigen Exportlizenzen aus, man sei aber zuversichtlich, so Aixtron, die zu erhalten, weil die dafür nötigen Auflagen erfüllt wurden. Dementsprechend senkten die die Aktie beobachtenden Analysten auch nicht den Daumen. Vier Analysten beurteilten die Aktie nach Vorlage der Zahlen neu, alle vier votierten für „Kaufen“, die Kursziele lagen mit 33 bis 40 Euro weit über dem aktuellen Kursniveau … und auch über dem bisherigen Jahreshoch.

Aktie überverkauft, wichtiger Support gehalten

Diejenigen, die erkannten, dass Aixtrons Bilanz so schlecht durchaus nicht war … nicht zuletzt bestätigte man ja auch die bestehende Gesamtjahresprognose … fingen den Ausverkauf der Aktie auf Höhe einer wichtigen Unterstützung ab: dem bisherigen Jahres-Verlaufstief bei 24,54 Euro. Kaum war der Kurs leicht darunter gerutscht, setzten Käufe ein. Das ist schon mal gut, zumal die Aktie markttechnisch durch die weitreichende Korrektur im Laufe des Aprils markttechnisch überverkauft ist, aber …

Quelle: marketmaker pp4

… ein gewisses Restrisiko, dass die nötigen Exportlizenzen womöglich doch nicht erteilt werden, bleibt natürlich, daher sollte sich diesen Switch auf Long nur überlegen, wer sich dieses Risikos, dass Aixtron im ungünstigen Fall doch noch durch diese jetzt gehaltene Auffanglinie rutscht, bewusst ist.

Eine Long-Chance für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 18,403 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,4. Den Stop Loss würden wir bei 23,40 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 4,95 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Aixtron lautet HB4RPY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 27,20 Euro, 31,33 Euro, 32,21 Euro

Unterstützungen: 24,54 Euro, 24,40 Euro, 22,33 Euro, 20,16 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Aixtron

Basiswert Aixtron WKN HB4RPY ISIN DE000HB4RPY3 Basispreis 18,403 Euro K.O.-Schwelle 18,403 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,4 Stop Loss Zertifikat 4,95 Euro

