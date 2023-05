UBS will Credit-Suisse-Kauf bis Anfang Juni abschliessen

Quelle: Below the Sky/Shutterstock.com

Die UBS will die geplante Übernahme der in Schieflage geratenenen Rivalin Credit Suisse in den kommenden Wochen vollziehen.

Die UBS arbeite hart daran, die Transaktion Ende Mai oder Anfang Juni abzuschließen, erklärte Konzernchef Sergio Ermotti am Mittwoch auf einer Konferenz. Mitte März hatte die Schweizer Regierung die Notübernahme der kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stehenden Credit Suisse orchestriert. Eine Reihe von Regulatoren muss allerdings noch grünes Licht für den Deal geben. Ermotti erklärte, er sei zuversichtlich, dass der Zusammenschluss zu einem Erfolg werde. Die kombinierte Bank sei nicht zu groß für die Schweiz. Es werde aber zu einem Stellenabbau kommen.