Dow im Plus, Nasdaq schwächelt vor Notenbanken-Treffen

Am US-Aktienmarkt haben am Dienstag vor allem Technologiewerte geschwächelt. Für Standardwerte ging es überwiegend leicht nach oben. Insgesamt jedoch halten sich die Anleger derzeit an der Seitenlinie und warten auf das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. Vor allem die Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell am Freitag wird mit Spannung erwartet. Durchwachsene Daten vom US-Immobilienmarkt gaben keine klaren Impulse.

Kurz nach dem Börsenstart gewann der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial 0,5 Prozent auf 45.135 Punkte. Der marktbreite S&P 500 hielt sich mit plus 0,1 Prozent auf 6455 Punkte dicht am Vortagesschluss, während der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,3 Prozent auf 23.635 Zähler nachgab. Alle drei Indizes bewegen sich damit knapp unterhalb ihrer jüngsten Rekorde.

Fed dürfte Zinsen wohl im September senken

Die Mehrheit der Marktbeobachter geht davon aus, dass die US-Notenbank zur nächsten Sitzung Mitte September ihre erste Zinssenkung für 2025 vornehmen wird und bis zum Jahresende eine weitere Senkung folgen dürfte. Gerechnet wird mit einem Schritt von 0,25 Prozentpunkten, nachdem der schwache Arbeitsmarkt inzwischen die Inflationsrisiken in den Hintergrund gedrängt hat.

Da dies bereits weitgehend eingepreist sei, fehlt es laut Analystin Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank aktuell an weiteren allgemeinen Kurstreibern für Aktien. Daher könnte die saisonal schwachen Monate August bis Oktober und steigende langfristige Anleiherenditen "Anleger dazu verleiten, ihre jüngsten Gewinne mitzunehmen".

Zudem wird auch weiter auf Fortschritte für ein Kriegsende in der Ukraine gewartet. Daran haben auch die jüngsten Gespräche von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin und anschließend mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj sowie den europäischen Verbündeten wenig geändert. Zuletzt reagierte Russlands Außenminister Sergej Lawrow verhalten auf Trumps Bemühungen um ein schnelles Treffen zwischen Putin und Selenskyj.