SOLAREDGE - Befreiungsschlag nach den Zahlen?

SolarEdge Technologies Inc. - WKN: A14QVM - ISIN: US83417M1045 - Kurs: 263,820 $ (Nasdaq)

SolarEdge erzielt im 1. Quartal einen Rekordumsatz von $943,9 Mio (VJ: $655,1 Mio), davon wurde ein Umsatz von $908,5 Mio (VJ: $608 Mio) im Solarsegment erreicht. Die Bruttomarge (nach US-GAAP) betrug 31,8 % (VJ: 27,3 %), die Bruttomarge im Solar-Segment lag bei 35 % (VJ: 30,2 %), das Betriebsergebnis erreichte einen Rekordwert von $144,2 Mio (VJ: $50,9 Mio). Der Nettogewinn wurde mit $138,4 Mio (VJ: $33,1 Mio) ausgewiesen. Im Ausblick auf das 2. Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen $970 Mio und $1.010 Mrd und einen Umsatz im Solarsegment zwischen $930 und $980 Mio. (Quelle: stock3.com/news).

Ein Funken Hoffnung

Die Aktie ist bereits seit Dezember in einer mittelfristigen Seitwärtsrange gefangen. Vom unteren Ende springt sie jetzt nach oben in die Mitte der Handelsspanne. Erst mit einem Ausbruch über 297 USD per Tagesschluss würden innerhalb der neutralen Range kleine Kaufsignale entstehen. Bei 313 und 340 - 345 USD lägen dann die nächsten Ziele.

Weitere Pullbacks innerhalb der Seitwärtsspanne bis 272 oder 259 USD wären unbedenklich. Darunter wäre die potenzielle Flaggenunterkante bei 242 USD eine potenzielles Ziel- und Umkehrmarke.

Fazit: Der heutige Kurssprung generiert noch keine Handelssignale, die Gefahr eines Durchbruchs der Seitwärtsrange nach unten ist jedoch zunächst gebannt. Das im Chart blau eingezeichnete, bullische Szenario ist sehr spekulativ. Innerhalb der Seitwärtsrange ist das Chartbild absolut neutral zu werten, zwingender Handelsbedarf besteht keiner.

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)