ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Morphosys auf 12 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys nach Quartalszahlen des Biotech-Unternehmens von 11 auf 12 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie wegen des gestiegenen Wettbewerbs seine Schätzungen für den Umsatz mit dem Blutkrebsmedikament Monjuvi, revidierte aber auch seine Erwartungen für die Betriebskosten nach unten. Kurzfristig sieht er für das Unternehmen Risiken./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 23:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 00:15 / BST

