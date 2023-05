ManpowerGroup steigert die Dividende

Der amerikanische Personaldienstleister ManpowerGroup Inc. (ISIN: US56418H1005, NYSE: MAN) zahlt seinen Aktionären eine halbjährliche Dividende in Höhe von 1,47 US-Dollar. Dies ist eine Erhöhung um 8,1 Prozent im Vergleich zur letzten Dividende (1,36 US-Dollar). Die Dividendenzahlung erfolgt am 15. Juni 2023 (Record day: 1. Juni 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt die ManpowerGroup 2,94 US-Dollar aus. Beim aktuellen Aktienkurs von 70,38 US-Dollar (Stand: 5. Mai 2023) ergibt sich eine Dividendenrendite von 4,18 Prozent. Im ersten Quartal (31. März) 2023 betrug der Umsatz 4,75 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,14 Mrd. US-Dollar), wie am 20. April 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 77,8 Mio. US-Dollar nach 91,6 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Das Unternehmen mit Firmensitz in Milwaukee Im US-Bundesstaat Wisconsin ist überwiegend in der Personalvermittlung, Arbeitnehmerüberlassung und anderen Human-Resources-Lösungen tätig. Der Konzern wurde im Jahr 1948 von Rechtsanwälten in Milwaukee gegründet. Die ManpowerGroup zählt zu den drei größten Personaldienstleistern weltweit.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 15,42 Prozent im Minus (Stand: 5. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,56 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de