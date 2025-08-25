Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Baustopp in USA lastet schwer auf Orsted-Aktie

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein vorläufiger behördlich erlassener Baustopp für ein Windkraftprojekt der dänischen Orsted in den USA hat den Aktienkurs am Montag im vorbörslichen Handel schwer belastet. Im Vergleich zum Kopenhagener Schlusskurs am Freitag sackte die Aktie um 12,5 Prozent ab. In ihrem Sog verloren auch Vestas 4,6 Prozent und Nordex 1,9 Prozent.

Im günstigsten Fall würde der Baustopp innerhalb eines Monats wieder aufgehoben, womit die Zeitvorgaben für die Fertigstellung des Projekts names Revolution/Sunrise Wind halbwegs eingehalten würden und nur geringe Wertberichtigungen drohten, schrieb Analyst Ahmed Farman von der Bank Jefferies.

Sollte der Baustopp aber länger in Kraft bleiben, dürfte sich das Projekt entsprechend verzögern und es drohten umfangreichere Wertberichtigungen. Eine komplette Aufgabe des Projekts sei indes unwahrscheinlich, weil dieses zu rund 80 Prozent fertiggestellt sei. Für die anstehende Kapitalerhöhung von Orsted sei diese Nachrichtenlage allerdings misslich, fügte der Experte hinzu. Orsted ließ am Morgen wissen, an der Bezugsrechteemission festzuhalten./bek/stk

