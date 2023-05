Wheaton Precious Metals - Flaggenausbruch – zum Zweiten!

Zuletzt wiesen wir an dieser Stelle mehrfach auf den Flaggenausbruch beim Silberpreis hin. Die äquivalente Weichenstellung vollzieht derzeit die Wheaton-Aktie. Doch der Reihe nach: Seit Sommer 2020 hatte das Papier die entsprechende Konsolidierungsformation ausgeprägt. Dank des Sprungs über den seinerzeit etablierten Korrekturtrend (akt. bei 48,35 USD) gilt das trendbestätigende Muster nun als abgeschlossen, zumal der trendfolgende MACD den beschriebenen Ausbruch untermauert (siehe Chart). Lohn der Mühen ist ein bedeutendes Investmentkaufsignal, welches einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 57,89 USD impliziert. Rein rechnerisch lässt die Flagge sogar auf mehr hoffen – konkret ergibt sich ein langfristiges Kursziel im Bereich von 70 USD. Bei dieser Zielmarke sollten Anlegerinnen und Anleger aufhorchen, denn ein Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Projektionen (70,55/70,81 USD) unterstreicht die Bedeutung dieser Zielmarke zusätzlich. Da wir explizit über den erfolgten Flaggenausbruch argumentieren, sollte die Aktie in Zukunft nicht mehr in den o. g. alten Korrekturtrend zurückfallen.

Wheaton Precious Metals (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Wheaton Precious Metals

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

