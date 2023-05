Münchener Rück: Buy the Dividenden-Dip?

Bei der Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) hat es zuletzt den Dividenden-Dip gegeben. Der Anlass ist eigentlich klar: Die Aktie ging Ex-Dividende und der Abschlag der Auszahlung ist im Aktienkurs zu sehen. Eigentlich nichts, worüber man einen eigenständigen Artikel schreiben müsste.

Steigen wir heute etwas tiefer in die Materie ein und überlegen einmal, ob die Aktie der Münchener Rück ein Kauf ist. Eben auch aus der Perspektive heraus, dass es im Jahr 2023 keine Dividende mehr gibt.

Münchener Rück: Der Dividenden-Dip

Um ehrlich zu sein: Der Dividenden-Dip der Münchener Rück ist nicht so bemerkenswert wie in den Vorjahren. Zwar ging es um ca. 11,60 Euro je Aktie abwärts. Da der Aktienkurs jedoch bei fast 340 Euro gelegen hat, ist der Wertabschlag mit relativen 3,4 % nicht so hoch oder auffallend wie in den Vorjahren. Der Discount ist daher, wenn, eher leicht vorhanden.

Wir erkennen trotzdem noch eine moderate Bewertung bei der Münchener Rück. Zwar liegt die Dividendenrendite jetzt bei ca. 3,5 %, was ebenfalls noch nicht so hoch ist. Im Jahr 2024 könnte es jedoch weiteres Dividendenwachstum geben. Interessanter ist außerdem das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Bereits für das Jahr 2022 liegt der Wert momentan bei ca. 13,3. Er könnte im Jahr 2023 auf einen Wert von ca. 11 korrigieren. Unter dieser Prämisse sieht eine Gewinnrendite von ca. 9 % überaus attraktiv aus.

Die Aktie der Münchener Rück erscheint daher moderat bewertet. Entscheidend ist für mich jedoch, dass das Management das Gewinnziel von 4 Mrd. Euro für 2023 erreicht. Sowie auch, dass man ein solches Niveau stabilisieren kann. Mit steigenden Zinsen und der Aussicht auf ein besseres Anlageergebnis ist der Ausblick jedenfalls gut. Auch im Rückversicherungsgeschäft existiert zudem ein sehr enger Markt, der Preiswachstum ermöglicht. Ergo ist außerdem profitabel und diversifiziert das Geschäft und die Ergebnisstruktur inzwischen hervorragend.

Anderweitige Qualität

Vergessen dürfen wir außerdem nicht, dass die Aktie der Münchener Rück anderweitige Qualität besitzt. Aus dem Nettoergebnis errechnet sich derzeit ein Ausschüttungsverhältnis von unter 50 %. Im Jahr 2023 könnte der Wert auf 38,9 % absinken. Hier sehe ich eine durchaus realistische Chance auf ein erneutes starkes Dividendenwachstum. Jedoch hängt das von dem Erreichen des Nettogewinns von 4 Mrd. Euro ab.

Aber insgesamt steht das Fundament für 3,5 % Dividendenrendite auf einem sehr stabilen Fundament. Die Historie währt seit dem Jahre 1969 und demonstriert damit, dass dem Management eine stabile Dividende je Aktie in jedem Jahr wichtig ist. Bilanzielle Qualität ist gleichsam mit einer Solvency-II-Quote in Höhe von 260 % vorhanden. Alles in allem ist das Fundament überaus stabil.

Neueinsteiger könnten daher den kleineren Dip bei der Münchener Rück nutzen, um sich eine erste Position ins Depot zu legen. Bewertung und Aussichten erscheinen attraktiv. Ehrlich gesagt muss ich jedoch sagen: Ich warte auf eine noch günstigere Bewertung, ehe ich meine Position aufstocke. Vielleicht führen ca. 360 Tage ohne Dividende im restlichen Jahr 2023 oder zu Anfang 2024 dazu, dass wir die Aktie noch einmal preiswerter einsammeln können.

