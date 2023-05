Trading-Chance Daimler Truck: Toppbildung vor der Vollendung

Werbung

Auf den ersten Blick wirkte das heute vorgelegte Quartalsergebnis von Daimler Truck herausragend. Der Umsatz stieg deutlich, der Gewinn dazu überproportional. Aber einige Aspekte missfallen den Investoren. Die Aktie gibt nach und ist dabei, entscheidende charttechnische Unterstützungen zu brechen. Eine Trading-Chance Short.

Ein Umsatzplus von fast 25 Prozent gegenüber dem ersten Vorjahresquartal, ein Gewinn vor Steuern und Zinsen, der den des Vergleichszeitraums 2022 um 78 Prozent übersteigt und ein Konzernergebnis von fast 190 Prozent über Vorjahr: Das zeigt, dass der Nutfahrzeug-Hersteller höhere Kosten durch markante Preiserhöhungen überkompensieren konnte. Eigentlich kann man als Anleger nicht mehr wollen. Trotzdem fällt die Aktie und scheint auf Höhe wichtiger Unterstützungen keine Käufer zu finden. Warum?

Die Zeit der Super-Margen geht wohl langsam zu Ende

Einige Aspekte deuten an, dass die Phase der ungewöhnlich hohen Gewinnmargen, basierend auf einem massiven Nachfrageüberhang, dem Ende zugeht. So lag der Auftragseingang im ersten Quartal gut elf Prozent unter dem Vorjahresquartal. Und wenn der CFO des Unternehmens in den Erläuterungen zur Bilanz anspricht, dass man nach wie vor keine bedeutenden Stornierungen sehe, schließt man daraus: Stornierungen gibt es eben schon, nur sind diese bislang eben aus Sicht von Daimler Truck nicht „bedeutend“.

Interessant ist, dass die drei Analysten, die nach diesen Zahlen heute bereits ihre Kursziele neu vergaben, mit 39, 40 und sogar 48 Euro weit über dem aktuellen Kursniveau liegen. Das ist dann nachvollziehbar, wenn der Nettogewinn im laufenden Jahr tatsächlich wie derzeit im Schnitt von den Analysten erwartet um die 20 Prozent über dem des bisherigen Rekordjahres 2022 liegen wird. Denn dann hätte die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau ein Kurs/Gewinn-Verhältnis um 7,4. Ein KGV zwischen 8 und 9 wäre aber immer noch akzeptabel für die Branche, daher ist man mit den Kurszielen großzügig. Aber es fällt auf, dass die Anleger das anders sehen.

Die Aktie ist dabei, ein Topp zu vollenden

Die Aktie notiert als Reaktion auf die Bilanz deutlich im Minus und ist im Begriff, eine mehrmonatige Toppbildung abzuschließen. Wir sehen im Chart, dass der Kurs gerade dabei ist, die etwas hängende Nackenlinie der Formation zu unterbieten. Deutlicher ist die Daimler Truck-Aktie bereits unter die vorherigen Zwischentiefs seit Jahresbeginn sowie unter die 200-Tage-Linie gefallen.

Quelle: marketmaker pp4

Die bislang ja noch sehr starken Ergebnisse könnten die Käufer zwar zur Gegenwehr motivieren, aber es ist bemerkenswert, dass die bis zum frühen Nachmittag noch ausblieb. Und wenn man antizipiert, dass die Zeit der extremen Gewinnmargen endet, wäre es, angesichts der im Herbst so weit gestiegenen Aktie und des Umstands, dass unter dem derzeitigen Level erst einmal keine charttechnische Auffanglinie warten würde, durchaus drin, dass der Kurs jetzt sukzessiv weiter nachgibt.

Ein Short-Trade spekuliert auf das Ende der Ausnahme-Phase bei Daimler Truck

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 36,771 Euro momentan einen Hebel von 3,16 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 31,10 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 0,55 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Daimler Truck lautet UH4R48.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 29,05 Euro, 30,26 Euro, 30,97 Euro

Unterstützungen: 26,77 Euro, 23,00 Euro, 22,47 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Daimler Truck

Basiswert Daimler Truck WKN UH4R48 ISIN DE000UH4R483 Basispreis 36,771 Euro K.O.-Schwelle 36,771 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,16 Stop Loss Zertifikat 0,55 Euro

