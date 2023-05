EQS-News: IONOS Group startet gut ins Jahr 2023 und bestätigt Wachstumsprognose

EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

IONOS Group startet gut ins Jahr 2023 und bestätigt Wachstumsprognose



IONOS Group startet gut ins Jahr 2023 und bestätigt Wachstumsprognose Kunden im ersten Quartal: + 63.000 auf 6,06 Mio.

Umsatz: + 13,6 % von 311,4 Mio. auf 353,8 Mio. EUR

EBITDA: + 7,8 % von 86,1 Mio. auf 92,7 Mio. EUR

Bereinigtes EBITDA: - 6,1 % auf 86,2 Mio. EUR

Prognose 2023 bestätigt Karlsruhe / Berlin, 10. Mai 2023. Die IONOS Group SE, der führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen, ist erfolgreich ins Geschäftsjahr 2023 gestartet. Dies spiegelt sich sowohl in der positiven Entwicklung der Umsatzerlöse im 1. Quartal 2023 als auch in einem starken Anstieg der Kundenzahl um 63.000 auf 6,06 Mio. wider. Der Umsatz der Gesellschaft stieg im 1. Quartal 2023 um 13,6 % von 311,4 Mio. EUR (Q1 2022) auf 353,8 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA[1] war mit 86,2 Mio. EUR leicht rückläufig gegenüber 91,8 Mio. EUR im Vorjahr. Grund hierfür waren insbesondere höhere Marketingausgaben infolge der unterjährig (zeitlich) anders gestalteten IONOS Kampagnenplanung für das Geschäftsjahr 2023. Die bereinigte EBITDA Marge betrug 24,4 % und übertraf somit die Erwartungen für das 1. Quartal 2023. Das Ergebnis pro Aktie (EPS) in den ersten drei Monaten des Jahres betrug 0,61 EUR[2]. Aufgrund einer Kapitalerhöhung im Januar von 360.001 EUR auf 140 Mio. EUR ist dieser Wert nicht mit dem EPS von 61,75 EUR im Vorjahr vergleichbar. Ausblick 2023 Nach erfolgreichem Abschluss des 1. Quartals bestätigt die IONOS Group SE ihre Prognose für 2023 und erwartet weiterhin gegenüber dem Vorjahr einen währungsbereinigten Anstieg der Umsatzerlöse um ca. 10 % auf rund 1,4 Mrd. EUR. Das bereinigte EBITDA soll um mindestens 10 % zulegen und die bereinigte EBITDA Marge mindestens 27 % betragen.

[1] Bereinigt um Investitionen in die Erweiterung des Produktportfolios, höhere Aufwendungen für bereinigte Sonder-Sachverhalte, insbesondere die Ablösung von Systemen der United Internet Gruppe im Rahmen der Aufstellung der IONOS Group als eigenständiger Konzern, Kosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung des IPO sowie weitere Sondereffekte, etwa Aufwendungen im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. [2] Auf Grundlage des gewichteten Durchschnitts der im Umlauf befindlichen Aktien von 91,902 Mio. Stück

Über IONOS IONOS ist der führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). IONOS hat 6,06 Millionen Kundinnen und Kunden und ist mit einer weltweit verfügbaren Plattform in 18 Märkten in Europa und Nordamerika aktiv. Mit seinen Web Presence & Productivity-Angeboten agiert das Unternehmen als “One-Stop-Shop" für alle Digitalisierungs-Bedürfnisse von Domains und Webhosting über klassische Website-Builder und Do-It-Yourself-Lösungen, von E-Commerce bis zu Online-Marketing-Tools. Darüber hinaus bietet IONOS Cloud-Lösungen für Firmen, die im Zuge der Weiterentwicklung ihres Geschäfts in die Cloud wechseln möchten.

Pressekontakt: Andreas Maurer Telefon: (02602) 96-1275 press@ionos-group.com

