GNW-Adhoc: UBL, eine der größten Banken Pakistans, startet digitale Kreditvergabe für Unternehmen mit Temenos

^GENF, May 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute bekannt

gegeben, dass die United Bank Limited (UBL), eine der größten Banken Pakistans mit 11 Millionen Kunden, im Rahmen einer umfassenden digitalen Transformation des Privatkunden-, Mittelstands- und Unternehmenskundengeschäfts der Bank auf der Plattform von Temenos die Kreditvergabe für Unternehmen auf der digitalen Banking-Plattform von Temenos für nationale und internationale Kunden eingeführt hat. Die Lösung Corporate Loan Origination von Temenos, die zusammen mit NdcTech implementiert wurde, wird UBL dabei helfen, die wachsende Nachfrage nach digitalen Kundenerlebnissen zu befriedigen und das Geschäft mit Unternehmenskunden in einem hart umkämpften Kreditmarkt zu gewinnen, in dem die Nachfrage durch die globale Wirtschaftslage und steigende Zinssätze gebremst wurde. Die Lösung von Temenos systematisiert den Prozess der Kreditanbahnung, des Kreditgenehmigungsmanagements, der Kreditpolitik, der Limitüberwachung, des Kreditdokumentationsmanagements, der Risikobewertung, des Sicherheitenmanagements und der Aktivitäten und Transaktionen nach der Genehmigung. Durch die Integration dieser Funktionen in die digitale Banking-Plattform von Temenos kann UBL ein reibungsloses und nahtloses digitales Erlebnis bieten und gleichzeitig die Kreditvergabeteams der Bank in die Lage versetzen, zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Daten zuzugreifen, um schnelle, konsistente und kostengünstige Kreditentscheidungen zu treffen. Das Go-Live umfasst die Kreditvergabe an fünf Segmente, darunter große konventionelle Bankunternehmen und Konzerngesellschaften, islamische Bankunternehmen, landwirtschaftliche Unternehmen, Finanzinstitute sowie kleine und mittlere Unternehmen. Als Pionier im digitalen Banking arbeitet UBL mit Temenos und NdcTech zusammen, um die Plattform von Temenos noch stärker zu nutzen, um ein integriertes, digitales Erlebnis für alle Privat- und Unternehmenskunden zu bieten, das den gesamten Kundenlebenszyklus vom Onboarding über die Geschäftsanbahnung bis zur Betreuung abdeckt. Die Temenos-Plattform bietet ?Composable Banking"-Dienstleistungen, die auf Microservices basieren und über APIs zugänglich sind. Dadurch kann UBL schnell neue Produkte mit geringerem Risiko und geringeren Kosten entwickeln, die den Kunden echte Vorteile bringen. Muhammad Faisal Anwar, Chief Information Officer, UBL, kommentierte dies wie folgt: ?Wir freuen uns sehr, dass wir die Kreditvergabe an Unternehmen auf der digitalen Banking-Plattform von Temenos anbieten können. Die Lösung ermöglicht es uns, das digitale Erlebnis für Unternehmenskunden zu verbessern und operative Exzellenz zu erreichen, was uns hilft, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und das Umsatzwachstum zu steigern. Wir freuen uns darauf, auf diesem Erfolg und unserer engen Partnerschaft mit Temenos und NdcTech aufzubauen." William Moroney, Managing Director - Middle East and Africa, Temenos, dazu: ?Herzlichen Glückwunsch an UBL zu diesem erfolgreichen Go-Live. Diese gut durchgeführte Implementierung wird die Kreditvergabe für die Unternehmenskunden von UBL verändern. UBL hat eine klare Vision für die Zukunft des Bankwesens mit einem digitalen Kundenerlebnis. Wir freuen uns darauf, auf diesem Erfolg im gesamten nationalen und internationalen Geschäft der Bank aufzubauen." Frau Ammara Masood, CEO und President von NdcTech, fügte hinzu: ?Wir sind stolz darauf, diesen wichtigen Meilenstein mit UBL in Pakistan zu feiern. Die Einführung der Lösung von Temenos für die Kreditvergabe ist ein großer Schritt nach vorn in der digitalen Transformation von UBL, der der Bank einen Vorteil auf dem Unternehmensmarkt verschaffen wird. Dies setzt auch eine hohe Messlatte, da wir weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten werden, um die ?Composable Banking"- Funktionen der Plattform von Temenos auszuschöpfen." Mit Kunden wie der Allied Irish Bank in Irland, der Commerce Bank in den USA und Al Rajhi in Saudi-Arabien ist das Unternehmenskundengeschäft ein wichtiger

Bereich für Investitionen. Temenos wurde in The Forrester Wave(TM): Digital Banking

Bereich für Investitionen. Temenos wurde in The Forrester Wave(TM): Digital Banking

Processing Platforms for Corporate Banking, Q3 2022 (https://www.temenos.com/insights/white-papers-reports/forrester-wave-corporate- banking/) als führend ausgezeichnet. Dem Bericht zufolge ?gibt Temenos das Tempo bei den KI-gestützten Banking-Funktionen und der Anwendungsarchitektur vor". Temenos wurde außerdem kürzlich als ?Global Power Seller" und ?Top Global Player" in der Forrester's Global Banking Platform Deals Survey 2022 (https://www.temenos.com/insights/) genannt.