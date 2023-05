Inflationsdaten Deutschland drücken DAX, Continental und Siemens Healthineers

Unser DAX schaffte es heute Morgen erneut nicht, die 16000 Punkte zu erreichen und drehte nach dem ersten Versuch direkt ab. Ein negativer Belastungspunkt ist neben der Charttechnik, die dort nun einen Widerstand über Tage ausbildete, auch der Blick auf die Inflationsdaten. Sie sind weiterhin in Deutschland bei 7,2 Prozent und zeigen auf, dass die EZB womöglich weitere Zinsanhebungen in Betracht ziehen muss.

Mit unserem Händler Georg würdigen wir das Chartbild und skizzieren, dass selbst bei der Unsicherheit in den USA über den Haushalt sich der Markt insgesamt sehr stabil hält. Gilt dies auch für Einzelwerte? Wir haben drei Aktien in der Berichterstattung beleuchtet.

Zunächst zeigte Continental, dass sie einen Teil der Kosten an Kunden weitergeben und damit ein gutes Quartal abschliessen konnte. Die Bilanz und vor allem die Dividende ist weiter aufwärts gerichtet. Was zeigt das Chartbild an, was schon gut gelaufen war?

Zweiter Wert ist Siemens Healthineers. Dort lief es jüngst nicht ganz so gut. Der Anbieter für Medizintechnik leidet ein wenig unter der Zurückhaltung der Kliniken bei Bestellungen, ist aber weiter sehr solide aufgestellt.

Mit Telefonica Deutschland haben wir einen Telekommunikationswert im Programm, der im Bereich der Netze und Vergabe von Datenpaketen mit 1&1 gerade ein Thema hat. Das legt sich auf den Aktienkurs, auch wenn sich die Berichterstattung zum jüngsten Quartal durchweg gut auswerten lässt.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages, insbesondere für die Inflationserwartung in den USA, haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Tag.