Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (von GBC AG): KAUFEN

^ Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Unternehmen: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ISIN: DE000A1CRQD6 Anlass der Studie: Research Studie (Anno) Empfehlung: KAUFEN Kursziel: 3,40 Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023 Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Schaffer; Cosmin Filker * Geschäftsjahr 2022 positiv abgeschlossen * Deutliche Umsatz- und Absatzsteigerungen erzielt * Erneute Auszeichnung für langjährige Produktqualität - zum fünften Mal in Folge Nach zwei herausfordernden Geschäftsjahren im Zuge der Corona-Pandemie setzte im Laufe des Geschäftsjahres 2022 eine sichtbare Erholung ein und die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (BHB) konnte ein deutliches Umsatzplus erwirtschaften. Dabei leisteten zwei wichtige Vertriebskanäle wieder einen wesentlichen Umsatz- und Absatzbeitrag und die BHB erhöhte im Geschäftsjahr 2022 den Gesamt-Getränke-Absatz von 167,1 thl auf 198,4 thl. Das entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Corona-beeinträchtigten Vorjahr von +29,1%. In diesem Zusammenhang umfasst der Gesamtabsatz sowohl die Eigenproduktion als auch den Getränkeabsatz im Rahmen des Handelsgeschäfts. Dabei stieg der Absatz der eigenproduzierten Getränke (HERRNBRÄU Biere und Bernadett Brunnen AfG) im Vergleich zum Vorjahr um +17,5%. Im Bereich der Handelswaren (Bier und alkoholfreie Getränke) wurde sogar ein Absatzplus von +36% erzielt. Konkret erwirtschaftete die BHB Umsatzerlöse in Höhe von 16,66 Mio. EUR (2021: 12,91 Mio. EUR), was einer Steigerungsrate von +29,1% entspricht. Somit hat das Unternehmen die Umsatzprognose am oberen Ende der Unternehmensguidance (Prognosebandbreite in Mio. EUR: 15,59 bis 16,61) eingehalten. Auch ergebnisseitig verzeichnete die BHB Brauholding im Jahr 2022 eine deutliche Erholung im Vergleich zum Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis stieg das um den Sonderzufluss (Überbrückungshilfe in Höhe von 1,1 Mio. EUR)) bereinigte EBITDA von 0,90 Mio. EUR auf 2,10 Mio. EUR, wodurch eine deutliche Erholung der Geschäftsentwicklung sichtbar wird. Somit wurde die Prognosebandbreite (EBITDA-Marge: 12,4 bis 15,0% / EBIT-Marge: 2,4 bis 3,6%) sowohl auf EBITDA- als auch EBIT-Basis erreicht. Infolge der positiven Geschäftsentwicklung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 0,35 Mio. EUR (VJ: 0,36 Mio. EUR) ist es der BHB erneut gelungen, die Eigenkapitalbasis im Vergleich zum Vorjahr zu steigern. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2022 belief sich das Eigenkapital auf 11,05 Mio. EUR (31.12.2021: 10,70 Mio. EUR), was einer unverändert üppigen Eigenkapitalquote von 77,1 % (31.12.2021: 75,6 %) entspricht. Für das erfolgreich abgeschlossene Geschäftsjahr 2022 plant die BHB nach der Aussetzung der Dividendenzahlung in den vergangenen beiden Geschäftsjahren 2020 und 2021 wieder eine Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Dementsprechend wird auf der Hauptversammlung im Juni eine Dividende in Höhe von 0,05 EUR je Aktie vorgeschlagen. Dies entspricht einer Dividendenausschüttung von insgesamt 0,16 Mio. EUR an die BHB-Aktionäre. Die BHB Brauholding erwartet für das Geschäftsjahr 2023, unter Berücksichtigung der weiter herausfordernden Markt- und Konjunkturlage, woraus sich erhebliche Beschaffungspreissteigerungen ergeben können, einen Gesamt-Getränkeabsatz von rund 201 thl und avisiert in diesem Zusammenhang eine Prognosebandbreite von +10% / -10%. Konkret prognostiziert das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr 2023 Bruttoumsatzerlöse von mehr als 17,8 Mio. EUR. Bereinigt um die Biersteuer in Höhe von 0,7 Mio. EUR wird mit einem Nettoumsatz in Höhe von 17,1 Mio. EUR gerechnet. Die EBITDA-Marge soll bei rund11,1 % liegen, begleitet von einer EBIT-Marge in Höhe von 3,4 %. Analog zur Umsatzprognose der BHB erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 17,80 Mio. EUR. Demzufolge orientiert sich unsere Umsatzschätzung an der Umsatz-Guidance des Unternehmens und somit innerhalb der Prognosebandbreite. Konkret gehen wir davon aus, dass sowohl der Anstieg des Gesamt-Getränkeabsatzes als auch die Umsetzung weiterer Preissteigerungen das Umsatzniveau anheben werden. Konkret schätzen wir für das Geschäftsjahr 2024 respektive 2025 Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 18,51 Mio. EUR beziehungsweise 19,25 Mio. EUR. Daher prognostizieren wir Wachstumsraten auf Umsatzebene von jeweils +4,0%. Die BHB Brauholding ist durch die solide Kapitalstruktur in Verbindung mit ausreichend Liquidität, die hohe Produktqualität (mehrfach ausgezeichnet) sowie die strategische Ausrichtung des Vertriebs und dem weiterhin intakten Bestandskundengeschäft aus unserer Sicht gut aufgestellt, um auch in Zukunft sich an dem rückläufigen und herausfordernden Biermarkt zu partizipieren. Zum einen hat der Einbezug der 2025er Schätzungen in die konkrete Schätzperiode, als Basis für die Stetigkeitsphase des DCF-Bewertungsmodells, einen kurszielerhöhenden Effekt. Zum anderen steht jedoch eine marktbedingte Anhebung des risikolosen Zinssatzes auf 2,00% (bisher: 1,25 %) entgegen, wodurch die Kapitalmarktkosten auf 6,91 % (bisher: 6,20 %) angestiegen sind. Beide Effekte gleichen sich weitestgehend aus, so dass sich ein nahezu unverändertes Kursziel in Höhe von 3,40 EUR (bisher: 3,46 EUR) ergibt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26963.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

