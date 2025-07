IRW-News: High Tide Inc.: High Tide knackt die Marke von 2 Millionen Cabana Club-Mitgliedern und 100.000 ELITE-Mitgliedern auf nationaler Ebene

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide knackt die Marke von 2 Millionen Cabana Club-Mitgliedern und 100.000 ELITE-Mitgliedern auf nationaler Ebene

Das Unternehmen reicht außerdem einen vorläufigen Basisprospekt ein

CALGARY, AB, 28. Juli 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen - hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei seinen Cabana Club-Mitgliedern offiziell die 2-Millionen-Marke geknackt hat. Der Cabana Club kann damit seine Position als größtes und stabilstes Cannabis-Treueprogramm im stationären kanadischen Handel weiter behaupten. Zusätzlich hat auch das vom Unternehmen angebotene kostenpflichtige Treueprogramm ELITE die Marke von 104.000 nationalen Mitgliedern überschritten - ein echter Wachstums-Meilenstein für das innovative Diskont-Clubmodell.

Dass wir bei den Cabana Club-Mitgliedern die 2-Millionen-Marke und bei den ELITE-Mitgliedern die 100.000er Marke überschritten haben, ist für uns von High Tide ein epochaler Erfolg und ein klarer Beweis für die Stärke unseres einzigartigen Diskont-Clubmodells, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. Unsere rasch wachsende Mitgliederzahl ist der Motor für unser Kundenbindungsprogramm (Loyalty Engine), das für eine höhere Kundenfrequenz, Gewinnspanne und Differenzierung sorgt. Wir werden unsere Canna Cabana-Standorte landesweit auf über 300 Filialen ausweiten, und ich bin zuversichtlich, dass unsere Cabana Club- und ELITE-Programme auch weiterhin wichtige Wachstumstreiber beim Ausbau unserer Präsenz auf nationaler Ebene und bei der Verbesserung des Cannabis-Erlebnisses im Einzelhandel sein werden.

Basisprospekt

Des Weiteren gibt High Tide mit Freude die Einreichung eines vorläufigen Kurzprospekts (der Basisprospekt) bekannt, der die Endfassung des Kurzprospekts vom 3. August 2023, der am 3. September 2025 ausläuft, ersetzen soll. Der Prospekt wird dem Unternehmen die nötige Flexibilität bieten, um während des 25-monatigen Gültigkeitszeitraums des Prospekts in der Endfassung (der Gültigkeitszeitraum) im Bedarfsfall Finanzierungsmöglichkeiten wahrnehmen und von günstigen Marktbedingungen profitieren zu können. Der Prospekt wurde in sämtlichen kanadischen Provinzen und Territorien aufgelegt. Sobald der Prospekt endgültig und wirksam ist, wird das Unternehmen in der Lage sein, von Zeit zu Zeit Stammaktien, Warrants, Einheiten, Zeichnungsscheine, Schuldverschreibungen, wandelbare Wertpapiere oder eine beliebige Kombination solcher Wertpapiere (zusammen die Wertpapiere) für einen Gesamtangebotspreis von bis zu 100.000.000 CAD (oder den Gegenwert) im Rahmen einer oder mehrerer Transaktionen während des Gültigkeitszeitraums anzubieten, auszugeben bzw. zu verkaufen. Eine Kopie des Prospekts finden Sie unter dem Firmenprofil auf den Webseiten von SEDAR+ bzw. EDGAR (www.sedarplus.ca und www.sec.gov).

Außerdem hat das Unternehmen im Rahmen des zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten vereinbarten Berichterstattungsverfahrens für mehrere Rechtssysteme eine entsprechende Wertpapier-Registrierungserklärung bei der Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten (United States of America Securities and Exchange Commission, SEC) eingereicht.

Das Unternehmen kann den Prospekt gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen auch in Verbindung mit einem Vertrieb zum bestmöglichen Marktkurs (at-the-market) verwenden, was den Verkauf von Wertpapieren im Namen des Unternehmens über die Börse TSX Venture Exchange (die TSXV), die Nasdaq Stock Exchange oder über andere bestehende Handelsmärkte erlauben würde (nähere Details dazu finden Sie im geltenden Prospektnachtrag). Eine Vereinbarung über einen solchen Vertrieb wurde bislang nicht getroffen.

Das Unternehmen kann den Nettoerlös aus dem Verkauf der Wertpapiere für allgemeine Unternehmenszwecke, Kapitalprojekte, interne Expansionsaktivitäten oder für den Erwerb anderer Firmen, Vermögenswerte oder Wertpapiere durch das Unternehmen oder eine seiner Tochtergesellschaften verwenden.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Zudem dürfen die Wertpapiere nicht in Rechtssystemen verkauft werden, in denen ein Verkaufsangebot, ein Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen in diesen Rechtssystemen rechtswidrig wäre. Das Unternehmen plant derzeit keine unmittelbare Wertpapieremission in Zusammenhang mit dem Prospekt und wird möglicherweise auch niemals Schritte in Richtung einer solchen Emission einleiten. Sollten im Zusammenhang mit dem Prospekt Wertpapiere angeboten werden, werden die für solche Wertpapiere geltenden Konditionen und die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus einer solchen Platzierung zum Zeitpunkt der Platzierung festgelegt und in einem Prospektnachtrag beschrieben, der bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden zum Zeitpunkt der Platzierung eingereicht und von High Tide zur Verfügung gestellt wird.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 202 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSXV noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Carter Brownlee

Communications und Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investor Inquiries

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die Wirksamkeit des vorläufigen und endgültigen Prospekts und der Registrierungserklärung, die Einreichung eines endgültigen Basisprospekts durch das Unternehmen, die Genehmigung des vorläufigen und endgültigen Prospekts und der Registrierungserklärung, die Verwendung der Erlöse, zukünftige Finanzierungsmöglichkeiten, das Angebot, die Ausgabe und der Verkauf der Wertpapiere durch das Unternehmen von Zeit zu Zeit, die Verwendung des Prospekts durch das Unternehmen im Zusammenhang mit einer At-the-Market-Distribution, die spezifischen Bedingungen künftiger Angebote, die in einem Prospektnachtrag zum endgültigen Basisprospekt dargelegt werden, und die Marktbedingungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80493

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80493&tr=1

