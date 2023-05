EQS-News: Allane Mobility Group: Positive Entwicklung bei operativem Konzernumsatz und Ergebnis im ersten Quartal 2023

EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

PRESSEMITTEILUNG Allane Mobility Group: Positive Entwicklung bei operativem Konzernumsatz und Ergebnis im ersten Quartal 2023 Operativer Konzernumsatz stieg auf 96,6 Mio. Euro

Konzernergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich leicht auf 4,44 Mio. Euro

Konzernvertragsbestand leicht rückläufig

Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt Pullach, 11. Mai 2023 – Die Allane Mobility Group („Allane“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat heute ihre Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht. Demnach haben sich sowohl der operative Konzernumsatz als auch das Ergebnis vor Steuern (EBT) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht, während der Konzernvertragsbestand einen leichten Rückgang verzeichnete. Insgesamt entwickelte sich das Unternehmen im Rahmen der Erwartungen. Für das Gesamtjahr 2023 geht Allane von einem Anstieg des Konzernvertragsbestands aus. Donglim Shin, CEO der Allane SE: „Das erste Quartal hat gezeigt, dass unsere Wachstumsstrategie ‚FAST LANE 27‘ bereits Wirkung entfaltet und sich positiv auf die Entwicklung unseres operativen Konzernumsatzes auswirkt. Wir sind zuversichtlich, auch unseren Vertragsbestand im laufenden Geschäftsjahr auszubauen – insbesondere durch unsere Geschäftssäule Captive Leasing, mit deren Aufbau wir 2022 erst begonnen haben." Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2023

Der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) lag mit 114.400 Verträgen 1,3 Prozent unter dem Wert zum 31. Dezember 2022 (115.900 Verträge). Der Konzernumsatz, in dem der operative Umsatz und die Verkaufserlöse enthalten sind, sank im ersten Quartal 2023 um 0,6 Prozent und damit leicht auf 188,6 Mio. Euro (Q1 2022: 189,8 Mio. Euro). Der operative Konzernumsatz (exkl. Verkaufserlöse) erhöhte sich hingegen leicht um 0,8 Prozent auf 96,6 Mio. Euro (Q1 2022: 95,8 Mio. Euro). Dies ist auf den Anstieg von nutzungsbedingten Erlösen, wie zum Beispiel Treibstofferlöse und Erlöse aus einzelnen Serviceprodukten, zurückzuführen, die im Vorjahresquartal noch durch COVID-19 Maßnahmen beeinträchtigt gewesen waren. Die Verkaufserlöse für Leasingrückläufer und vermarktete Kundenfahrzeuge im Flottenmanagement sanken um 2,1 Prozent und damit leicht auf 92,0 Mio. Euro (Q1 2022: 94,0 Mio. Euro). Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus dem Rückgang der Absatzmenge, der aus einem reduzierten Verwertungsbestand infolge eines niedrigen Vertragsbestands und einer höheren Anzahl von Vertragsverlängerungen hervorgeht. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich im ersten Quartal 2023 um 5,5 Prozent auf 50,2 Mio. Euro (Q1 2022: 47,6 Mio. Euro). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) stieg um 0,5 Prozent auf 4,44 Mio. Euro (Q1 2022: 4,42 Mio. Euro), was aus einem Rückgang der Aufwände für Fuhrpark und Leasinggegenstände resultierte. Diesem positiven Effekt entgegen lief der Anstieg von Abschreibungen auf das Leasingvermögen sowie die Erhöhung der Refinanzierungskosten, die sich auf gestiegene Zinsaufwendungen zurückführen lassen. Die operative Umsatzrendite (EBT/Konzernumsatz) blieb infolgedessen mit 4,6 Prozent (Q1 2022: mit 4,6 Prozent) stabil. Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt

Die Allane Mobility Group bestätigt ihre im Geschäftsbericht 2022 veröffentlichte Prognose. Laut dieser erwartet die Allane Mobility Group für das laufende Geschäftsjahr 2023 einen Konzernvertragsbestand in einer Bandbreite von 120.000 bis 150.000 Verträgen (2022: 115.860 Verträge) und einen operativen Konzernumsatz zwischen 350 und 400 Mio. Euro (2022: 385,4 Mio. Euro). Für das EBT erwartet das Unternehmen einen niedrigen zweistelligen Millioneneurobetrag (2022: 12,8 Mio. Euro). Die vollständige Quartalsmitteilung zum 31. März 2023 steht auf der Investor Relations Website der Allane Mobility Group zum Download bereit. --- Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftsfeldern Retail Leasing, Flottenleasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen. Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 717 Millionen Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 Prozent die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. https://allane-mobility-group.com



Kontakt:

Allane Mobility Group

Investor Relations

+49 89 7080 81 610

ir@allane.com

