EQS-News: AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023

AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023



11.05.2023

AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023 Konzerngesamtumsatz erreicht 743,8 Mio. EUR

Operatives EBITDA 49,8 Mio. EUR

Eigenkapital und liquide Mittel stabil Grünwald, 11. Mai 2023 – AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (AURELIUS; ISIN DE000A0JK2A8) veröffentlicht die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023. AURELIUS erzielte einen Konzerngesamtumsatz von 743,8 Mio. EUR (Q1 2022: 759,9 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte 2.969,5 Mio. EUR (Q1 2022: 2.875,4 Mio. EUR). Das operative EBITDA im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug 49,8 Mio. EUR (Q1 2022: 49,7 Mio. EUR). Das EBITDA des Gesamtkonzerns lag im vergangenen Quartal bei 108,5 Mio. EUR (Q1 2022: 79,1 Mio. EUR). Folglich betrug in Q1 2023 der nicht operative Bestandteil des EBITDA 58,7 Mio. EUR (Q1 2022: 29,4 Mio. EUR). Die liquiden Mittel des Konzerns betrugen zum Ende des abgelaufenen Quartals 321,8 Mio. EUR (31. Dezember 2022: 331,5 Mio. EUR). Der Ausbau der operativen Task Force stand auch im abgelaufenen Quartal im Fokus der AURELIUS Equity Opportunities. Deren intensiver Einsatz ermöglichte trotz des angespannten makroökonomischen Umfeldes robuste Ergebnisse. Entsprechend wird die Task Force in den verbleibenden Quartalen weiter gestärkt.

Kennzahlen (in Mio. EUR) 1.1. – 31.03.2022 1.1. - 31.03.2023 Konzern-Gesamtumsatz 759,9 743,8 Konzernumsatz (annualisiert) 1,2 2.875,4 2.969,5 EBITDA Konzern gesamt 79,1 108,5 davon nicht operative Bestandteile des EBITDA -29,4 -58,7 EBITDA Konzern operativ 49,7 49,8 Konzernergebnis 1 34,2 70,1 31.12.2022 31.03.2023 Vermögenswerte 2.185,8 2.209,2 davon liquide Mittel 331,5 321,8 Verbindlichkeiten 1.611,2 1.573,4 davon Finanzverbindlichkeiten 442,2 408,9 Eigenkapital ³ 574,6 635,8 Eigenkapitalquote ³ (in %) 26,3 28,8 Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 10.144 10.036 1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Kapitalflussrechnung des Vorjahres wurden entsprechend den Bestimmungen des IFRS 5 zu Vergleichszwecken angepasst.

2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.

3) Inkl. Minderheiten.

ÜBER AURELIUS AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand und Düsseldorf. AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie Erfahrung und ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen Portfoliounternehmen zu beschleunigen. Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities IV Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem Team von mehr als 100 eigenen operativen Taskforce Experten. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Immobilien sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital ist auf Transaktionen für Buy-and-Build, Buyouts und Nachfolgelösungen im Small Cap-Bereich fokussiert. AURELIUS Real Estate Opportunities konzentriert sich auf Immobilieninvestments mit nachhaltigem Wertsteigerungspotential durch ein aktives Management. AURELIUS Finance Company bietet flexible Finanzierungslösungen für Firmen in ganz Europa. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

