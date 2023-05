EQS-News: DEMIRE mit solidem Q1 2023

EQS-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Immobilien

DEMIRE mit solidem Q1 2023



11.05.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DEMIRE mit solidem Q1 2023 Mieterträge steigen um 7,4 Prozent auf EUR 20,8 Mio.

FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) sinken um 12,4 Prozent auf EUR 9,2 Mio.

Beurkundete Immobilienverkäufe und Anleiherückkäufe führen zur Senkung des pro-forma Nettoverschuldungsgrades auf 47 Prozent

Prognose 2023 bestätigt für Mieterträge zwischen EUR 71,0 und EUR 73,0 Mio. und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) zwischen EUR 30,0 und EUR 32,0 Mio.

Langen, den 11. Mai 2023. Die Ergebnisse der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) haben sich im ersten Quartal des Jahres 2023 im Einklang mit den Erwartungen des Managements entwickelt. Mieterträge steigen deutlich, FFO gesunken Die Mieterträge steigen insbesondere aufgrund von Mietindexierungen kräftig um 7,4 Prozent auf EUR 20,8 Mio. (Q1 2022: EUR 19,3 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sinkt im gleichen Zeitraum auf EUR -14,9 Mio. (Q1 2022: EUR 13,1 Mio.). Der Rückgang ist überwiegend auf Marktwertanpassungen im Rahmen der Umgliederung von Immobilien als zum Verkauf gehaltene Assets zurückzuführen (EUR -25,5 Mio.). Diese Entwicklung hängt mit voranschreitenden Verkaufsprozessen mehrerer Immobilien zwecks Senkung des Nettoverschuldungsgrades zusammen. Die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) belaufen sich im Berichtszeitraum auf EUR 9,2 Mio. gegenüber 10,5 Mio. im Vorjahresquartal. Der Rückgang ist primär durch einen höheren Ertragssteueraufwand und Wertminderungen auf Mietforderungen im Rahmen der Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof bedingt. Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios blieb mit rund EUR 1,30 Mrd. nahezu stabil und der Net Asset Value (NAV, unverwässert) sank im Berichtszeitraum vor allem aufgrund von Marktwertanpassungen im Zusammenhang mit der erfolgten Umgliederung von Immobilien als Verkaufsimmobilien um EUR 0,19 auf EUR 4,80 je Aktie (Jahresende 2022: EUR 4,99). Die Vermietungsleistung sinkt auf 10.200 m² (Q1 2022: 43.000 m²), vor allem weil sich die verfügbaren Mietflächen nach der hohen Vermietungsleistung im Vorjahr verringert haben und 2023 weniger Mietverträge auslaufen werden. Die EPRA-Leerstandsquote (ohne als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien) verbesserte sich leicht auf 9,2 Prozent (31.12.2022: 9,5 Prozent). Die durchschnittliche Restlaufzeit (WALT) des gesamten Portfolios blieb mit 4,6 Jahren nahezu stabil (31.12.2022: 4,8 Jahre). Ralf Bongers, CIO der DEMIRE, sagt: „Unsere sehr gezielte Marktansprache bei der Veräußerung von Immobilien zahlt sich aus. Zusätzlich zu den Verkäufen in Leipzig und Ulm befinden wir uns aktuell in aussichtsreichen Verkaufsverhandlungen für weitere Objekte.“ Absehbare Senkung des Nettoverschuldungsgrades „Unserem Ziel, den Nettoverschuldungsgrad unserer Gesellschaft unter 45 Prozent zu senken, sind wir durch die Verkäufe der Objekte in Leipzig und Ulm sowie den Teilrückkauf unserer Anleihe unter par im April ein gutes Stück nähergekommen“, erläutert Tim Brückner, CFO der DEMIRE. Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten blieben im Berichtszeitraum mit 1,67 Prozent pro Jahr auf einem niedrigen Niveau. Der Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) lag bei 53,9 Prozent und damit leicht unter dem Jahresendwert von 2022 (54,0 Prozent). Unter Berücksichtigung der unterschriebenen Verkäufe liegt der Net-LTV pro-forma bei rund 47 Prozent. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag auf komfortable EUR 73,4 Mio. Prognose für das Jahr 2023 bestätigt Prof. Dr. Alexander Goepfert, CEO der DEMIRE, sagt: „Die DEMIRE stellt sich aktiv auf das neue Zins- und Marktumfeld und dessen Auswirkungen ein. Die in den letzten Monaten erfolgten Verkäufe, unsere gut gefüllte Verkaufspipeline und die Refinanzierungsaktivitäten stimmen mich optimistisch mit Blick auf die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft. Zugleich entsprechen die Ergebnisse der ersten drei Monate unseren Erwartungen.“ Der Vorstand bestätigt daher die Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Insofern werden Mieterträge zwischen EUR 71,0 und 73,0 Millionen (2022: EUR 81,1 Millionen) und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) zwischen EUR 30,0 und 32,0 Millionen (2022: EUR 41,8 Millionen) erwartet. Ende der Pressemittelung

Einladung zur Telefonkonferenz am 11. Mai 2023 Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer Telefonkonferenz am 11. Mai 2023 um 10:00 Uhr (CET) zur Ergebnispräsentation für das erste Quartal des Jahres 2023 ein. Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink: https://webcast.meetyoo.de/reg/Db2DWRa2alGo Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen. Bitte nutzen Sie den Link https://www.webcast-eqs.com/demire-2023-q1/no-audio Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die Einwahl über den o.g. Registrierungslink. Eine Präsentation der Ergebnisse wird zum Download auf der Website https://www.demire.ag/publikationen/ bereitgestellt. Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(in EUR Mio.) 01.01.2023-

31.03.2023 01.01.2022-

31.03.2022 Mieterträge 20,8 19,3 Ergebnis aus der Vermietung 15,9 15,6 EBIT -14,9 13,1 Finanzergebnis -4,5 -4,3 Periodenergebnis nach Steuern -19,1 7,7 -davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens -18,3 7,1 FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) 9,2 10,5 FFO II (nach Steuern, vor Minderheiten) 9,1 10,4 Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) 0,09/0,09 0,10/0,10

Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.03.2023 31.12.2022 Bilanzsumme 1.523,2 1.536,9 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.014,6 1.231,1 Zahlungsmittel 73,4 57,4 Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 314,2 121,0 Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender Anteilseigner) 549,3 567,1 Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) 30,7 31,7 Unverwässerter/Verwässerter NAV 506,6/507,1 526,3/526,8 NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 4,80/4,78 4,99/4,97 Netto-Finanzverbindlichkeiten 782,1 798,2 Netto-Verschuldungsgrad (Net-LTV) in % 53,9 54,0

Portfoliokennzahlen 31.03.2022 31.12.2022 Immobilien (Anzahl) 62 62 Marktwert (in EUR Mio.) 1.304,4 1.329,8 Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 84,1 85,1 Mietrendite (in %) 6,4 6,4 EPRA -Leerstandsquote (in %) * 9,2 9,5 WALT (in Jahren) 4,6 4,8

* ohne als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2023 über einen Immobilienbestand von 62 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 0,9 Million Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,6 Milliarden. Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. Pressekontakt: Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: + 49 6103 3724944

Email: stinauer@demire.ag

11.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com