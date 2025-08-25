EQS-News: Intershop Communications AG: Verkleinerung des Vorstands – Markus Dränert wird neuer CEO

EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Personalie

Intershop Communications AG: Verkleinerung des Vorstands – Markus Dränert wird neuer CEO



25.08.2025 / 10:07 CET/CEST

Jena, 25. August 2025 – Markus Klahn, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), wird das Unternehmen mit Ablauf des 31. August 2025 auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen verlassen. Der Aufsichtsrat und Markus Klahn haben sich heute einvernehmlich auf die vorzeitige Beendigung seines Vorstandsmandats verständigt. Er ist seit 2018 für Intershop im Vorstand tätig, zunächst als Chief Operating Officer (COO) und seit 2021 als CEO. Sein Nachfolger wird Markus Dränert, der bereits seit Ende 2023 COO von Intershop ist, mit Wirkung zum 1. September 2025.

Frank Fischer, Aufsichtsratsvorsitzender der Intershop Communications AG: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Markus Klahn für sein langjähriges und großes Engagement in unserem Unternehmen. Er hat die strategische Ausrichtung von Intershop und die Transformation des Geschäfts in die Cloud maßgeblich geprägt. Wir bedauern sein Ausscheiden sehr und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.“

Zur CEO-Neubesetzung erklärt Frank Fischer: „Mit Markus Dränert haben wir die optimale Nachfolge für den CEO-Posten gefunden. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Softwarebranche sowie in Transformationsprojekten und wird die Entwicklung von Intershop im Bereich Künstliche Intelligenz, die er bereits als COO begonnen hat, weiter fokussieren und vorantreiben. Mit dem verkleinerten Vorstand sehen wir uns für die Zukunft effizient aufgestellt.“

Markus Dränert: „Die neue Aufgabe ist mit großer Verantwortung verbunden, insbesondere in dieser herausfordernden Marktphase. Gemeinsam mit unserem Team und meiner Vorstandskollegin Petra Stappenbeck werden wir Intershop konsequent weiterentwickeln – mit besonderem Augenmerk auf den Ausbau des Cloud-Angebots und die Umsetzung unserer KI-Strategie.“

Markus Dränert ist Diplom-Betriebswirt und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Transformation von Geschäftsmodellen und der Entwicklung sowie Einführung von neuen Produkten und Innovationen. So hat er unter anderem als Geschäftsführer der Haufe-Lexware über sechs Jahre hinweg, maßgeblich die erfolgreiche Cloud Transformation der Haufe Gruppe mitgestaltet. Als CEO mehrerer Portfolio Unternehmen beim Company Builder finleap hat er den Grundstein für das heutige PaaS-Unternehmen Qwist gelegt und war vor seinem Eintritt bei Intershop als Operating Partner bei der Aurelius Gruppe tätig.

