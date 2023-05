Trading-Chance AirBnB: Absturz auf entscheidenden Support … die Bären haben Matchball

Werbung

Die Quartalsbilanz des Wohnraum-Vermittlungsportals Airbnb war gut, sogar besser als erwartet. Dass die US-Aktie gestern trotzdem herbe 10,9 Prozent einbrach, lag nicht an diesen Zahlen, sondern am Ausblick auf das laufende Quartal. Und der war enttäuschend genug, damit das Bären-Lager, das jetzt einen Matchball hat, am Ball bleibt. Eine Trading-Chance Short.

Mit einem Gewinn pro Aktie von 0,18 US-Dollar übertraf Airbnb die Erwartungen der Experten (0,09 US-Dollar), im Vorjahr war hier noch ein Verlust angefallen. Der Umsatz lag mit 1,82 Milliarden immerhin leicht über der Konsens-Prognose von 1,79 Milliarden und damit etwa 20 Prozent über dem des Vorjahres. So weit war alles bestens. Doch was Airbnb zum laufenden Quartal zu sagen hatte, war es aus Sicht der Trader nicht.

Das laufende Quartal wird schwächer … die Trader zogen die Reißleine

Im laufenden zweiten Quartal sieht die Online-Plattform gegenüber dem Vorjahr einen Rückschritt. Konkret sehe man die Buchungszahlen zum zweiten Quartal 2022 rückläufig, weil damals eine ungewöhnlich hohe Nachfrage nach der Corona-Phase aufgetreten war. Es gab zwar keine konkreten Aussagen zum Gewinn, aber den Umsatz sieht Airbnb im laufenden Vierteljahr zwischen 2,35 und 2,45 Milliarden US-Dollar, die bisherige Prognose der Experten hatte im Schnitt am oberen Ende der Spanne gelegen.

Die Analysten waren bereits im Vorfeld ein wenig vorsichtiger geworden. Zuletzt hatten weniger als die Hälfte der die Aktie beobachtenden Analysten noch ein „Kaufen“- oder „Übergewichten“-Rating ausgegeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 139 US-Dollar, knapp unter dem Peak der Aktie, der sich als Reaktion auf die Ergebnisse des vierten Quartals 2022 ausbildete. Höher also als der derzeitige Aktienkurs. Aber die Skepsis nimmt zu … und da ist das Votum der Trader für eigene Dispositionen onehin das wichtigere.

Mit einem Bein über der Klippe

Und diese Trader sahen den Ausblick in der Tat klar negativ. Die Aktie ist mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der Gewinne der vergangenen vier Quartale relativ teuer, hat eine Bewertung von knapp 40. Das ginge in Ordnung, wenn das Gewinnwachstum jetzt nicht an Fahrt verliert. Aber genau das fürchten diejenigen, die gestern die Reißleine zogen. Und wenngleich es gelang, die mittelfristig entscheidende Auffangzone erst einmal zu halten: Überzeugend wirkt der Chart jetzt nur aus Sicht der Short-Seller, sprich der Bären.

Quelle: marketmaker pp4

Der Abriss der Aktie ist für das Bullen-Lager deswegen besonders unschön, weil man im Vorfeld der Zahlen in sicherer Erwartung einer darauffolgenden Rallye kräftig zugegriffen hatte und der Ausblick auf das laufende Quartal den Bullen dadurch förmlich den Teppich unter den Füßen wegzog. Dass Airbnb die entscheidende Unterstützungszone in Form der 200-Tage-Linie bei 110,63 US-Dollar und der Nackenlinie eines jetzt beinahe vollendeten Topps bei aktuell 108,20 US-Dollar zunächst noch hielt, ist daher keine Garantie dafür, dass dieser Supportbereich auch weiterhin halten wird. Der Optimismus ist jetzt angeschlagen, die Aktie mit einem Bein über dieser charttechnischen Klippe … da wäre es eher überraschend, wenn die Bären nicht versuchen würden, diesen Matchball zu verwandeln: Eine im Vorfeld eines Ausbruchs nach unten noch spekulative Trading-Chance für Risikofreudige!

Ein Short-Trade setzt auf den Bruch der belagerten Supportzone

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 167,749 US-Dollar aktuell einen Hebel von 2 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 131 US-Dollar in der Aktie ansetzen, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0920 einem Kurs von ca. 3,35 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Airbnb lautet UK1CXG.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 128,96 US-Dollar, 144,63 US-Dollar

Unterstützungen: 110,63 US-Dollar, 108,20 US-Dollar, 86,75 US-Dollar, 81,91 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Airbnb

Basiswert Airbnb WKN UK1CXG ISIN DE000UK1CXG4 Basispreis 167,749 US-Dollar K.O.-Schwelle 167,749 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,0 Stop Loss Zertifikat 3,35 Euro

