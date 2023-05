TV-Quoten: Schwächstes 'Bachelor'-Finale - 'XY' weit vorn

BERLIN (dpa-AFX) - Auch das Finale der 13. Staffel blieb vergleichsweise schwach: Lediglich 1,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (5,8 Prozent Marktanteil) sind diesmal bei der linearen TV-Ausstrahlung des Finales der RTL-Datingshow "Der Bachelor" dabei gewesen - so wenige wie noch nie bei diesem Kuppelklassiker. Das Staffel-Finale vor einem Jahr erreichte noch mehr als 2 Millionen.

Der in Dubai wohnende Influencer David Jackson vergab seine letzte Rose. Später kam dann beim sogenannten Wiedersehen am Mittwoch in der Fernsehshow raus, dass sich Jackson nach dem großen Finale (das beim Streamingdienst RTL+ schon seit dem 3. Mai online war) noch einmal umentschieden hat. Demnach ist er inzwischen mit der Zweitplatzierten Lisa zusammen - und nicht mit Siegerin Angelina.

Sieger zur Primetime ist am Mittwoch mit Abstand das ZDF gewesen: Die Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" sahen ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,23 Millionen (20,8 Prozent), die ARD-Gesellschaftskomödie "Herbe Mischung" im Ersten 3,19 Millionen (12,7 Prozent). Platz drei ging an den RTL-"Bachelor" .

Dahinter lagen dann ZDFneo und die Krimiwiederholung "Wilsberg: Gegen den Strom" (1,30 Millionen/5,2 Prozent) sowie Kabel eins und der Actionthriller "Air Force One" von 1997 mit Harrison Ford (1,29 Millionen/5,4 Prozent). Die ProSieben-Comedyshow "TV total" erreichte 1,16 Millionen (4,6 Prozent), die RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars" 970 000 (4,4 Prozent) und die Sat.1-Kochshow "The Taste" 920 000 (4,4 Prozent)./gth/DP/zb