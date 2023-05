Allianz steigert Gewinn und will Aktien zurückkaufen

Heute Morgen hat die Allianz ihre Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht.

Quartalszahlen Q1/23 Allianz im Überblick

Kennzahl Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 46,0 Mrd. EUR 45,76 Mrd. EUR 44,3 Mrd. EUR oper. Gewinn 3,7 Mrd. EUR 3,6 Mrd. EUR 3,0 Mrd. EUR

Damit hat die Allianz von höheren Preisen profitiert wie auch von geringeren Schäden bei Naturkatastrophen. Im letzten Jahr fiel der Gewinn auch deshalb geringer aus, weil die der Fondstochter Allianz Global Investors (AGI) mit Strafen und Schadenersatz in Milliardenhöhe verurteilt wurde, was am Nettogewinn zehrte.

Die Allianz hat ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Mrd. EUR angekündigt.

Um 13:30 findet die Analystenkonferenz statt, an der sich der Vorstand zu den Zahlen äußern wird.

Prognose bestätigt

Allianz-Chef Oliver Bäte sieht die Allianz auf Kurs: Ende des Jahres soll der Gewinn zwischen 13,2 und 15,2 Mrd. EUR betragen. Die Analysten gehen im Schnitt von 14,41 Mrd. EUR aus.

Fazit

Damit hat die Allianz-Aktie ihren Ruf als sicherer Hafen wieder mal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Aber auch in einem Depot, das eine Dividendenstrategie verfolgt, ist die Allianz ebenfalls unabdingbar. Dieses Jahr wird eine Dividende in Höhe von 11,40 EUR bezahlt. Der Vorstand plant, die Dividende für das nächste Jahr auf 12 EUR zu erhöhen.