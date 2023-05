Cardinal Health erhöht die Dividende

Der amerikanische Pharmaziekonzern Cardinal Health Inc. (ISIN: US14149Y1082, NYSE: CAH) wird seinen Aktionären am 15. Juli 2023 eine vierteljährliche Dividende von 0,5006 US-Dollar ausbezahlen (Record date: 3. Juli 2023), wie am Donnerstag berichtet wurde. Gegenüber dem Vorquartal (0,4957 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um knapp 1 Prozent.

Das New Yorker Unternehmen schüttet somit auf das Jahr gerechnet 2,0024 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 84,84 US-Dollar (Stand: 11. Mai 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,36 Prozent.

Cardinal Health wurde 1971 in Ohio gegründet und ist im pharmazeutischen Großhandel und der Herstellung und dem Vertrieb medizinischer und chirurgischer Produkte tätig. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 50,5 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 44,8 Mrd. US-Dollar), wie am 4. Mai 2023 mitgeteilt wurde. Der operative Ertrag (non-GAAP) lag bei 606 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 545 Mio. US-Dollar). Es werden rund 46.500 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 10,37 Prozent im Plus (Stand: 11. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 21,69 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de