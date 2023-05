EQS-News: artec technologies AG erwartet nach herausforderndem Jahr 2022 im laufenden Jahr die Rückkehr auf den Wachstumskurs

EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Umsatzentwicklung

artec technologies AG erwartet nach herausforderndem Jahr 2022 im laufenden Jahr die Rückkehr auf den Wachstumskurs



12.05.2023 / 11:30 CET/CEST

artec technologies AG erwartet nach herausforderndem Jahr 2022 im laufenden Jahr die Rückkehr auf den Wachstumskurs Jahresabschluss 2022 auf artec.de veröffentlicht

Für 2023 zweistelliges Umsatzwachstum und spürbare Verbesserung der Ertragslage geplant Diepholz, 12. Mai 2023: Nach einem herausfordernden Jahr 2022 erwartet die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) im laufenden Jahr eine Rückkehr auf den Wachstumskurs und prognostiziert ein zweistelliges Umsatzwachstum. Hierfür sprechen eine deutliche Zunahme der Nachfragen und die Anzahl der unterbreiteten Angebote in beiden Geschäftsfeldern. Im Jahr 2022 verzeichnete artec einen leichten Umsatzrückgang von 1,64 % auf 2,50 Mio. EUR. Dies war auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Technologieunternehmen in der zweiten Jahreshälfte nicht an die positive Entwicklung des ersten Halbjahres 2022 anschließen konnte. Obwohl die Nachfrage weiterhin hoch war, konnten einige größere Aufträge nicht mehr in 2022 realisiert werden. Zudem wurde die Auslieferung von Bestellungen durch eine anhaltend schwierige Materialbeschaffung verlangsamt. Das EBITDA betrug dementsprechend 0,15 Mio. EUR (2021: 0,27 Mio. EUR) und das EBIT lag bei -0,55 Mio. EUR (2021: -0,38 Mio. EUR). Die Finanzlage der artec ist weiterhin sehr solide, die Eigenkapitalquote liegt über 80 %. Auch in 2022 hat die Deutsche Bundesbank die Gesellschaft im Rahmen der jährlichen Bonitätsanalyse als "notenbankfähig" klassifiziert. Der vollständige Jahresabschluss 2022 steht auf artec.de zum Download zur Verfügung. Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de >> www.xentaurix.com Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516

