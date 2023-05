EQS-News: artnet AG: Jahresbericht 2022 der Artnet AG: kontinuierliches Wachstum, steigender Umsatz

EQS-News: artnet AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/ESG

artnet AG: Jahresbericht 2022 der Artnet AG: kontinuierliches Wachstum, steigender Umsatz



12.05.2023 / 21:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Jahresbericht 2022 der Artnet AG: kontinuierliches Wachstum, steigender Umsatz 6,5% Umsatzsteigerung insgesamt im Jahr 2022 auf 26.3 Millionen USD

38% Umsatzsteigerung im Segment Medien

41% neue Nutzer auf der Artnet-Plattform

Veröffentlichung der überarbeiteten, auf mobile Endgeräte ausgerichteten Preisdatenbank New York/Berlin, 12. Mai 2023: Die Artnet AG, die führende Plattform für Kunstmarktdaten und -medien und der globale Marktplatz für bildende Kunst, hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Demnach steigerte das Unternehmen seinen Gesamtumsatz um 6.5% auf 26 Millionen USD. Hintergrund des negativen Gesamtergebnisses ist insbesondere die Investitionstätigkeit des Unternehmens in neue und verbesserte Produkte und Umsatzquellen, von denen Artnet bereits kurzfristig profitieren wird. Außerdem veröffentlichte das Unternehmen die neu gestaltete und für mobile Endgeräte optimierte Preisdatenbank. „Das Geschäftsjahr 2022 war transformativ vor allem durch die Veröffentlichung von unserem erneuerten Datenspeicher. Weiter ist unser diversifiziertes Geschäftsmodell entscheidend für unsere Widerstandsfähigkeit vor allem in der jetzigen schwierigen wirtschaftlichen Konjunktur“, sagte Jacob Pabst, CEO von Artnet, anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen. Innerhalb des Segments Medien verzeichnete Artnet ein robustes Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 38% und einem Anstieg der Besucherzahlen um 58% auf über 158 Millionen Seitenaufrufe auf Artnet News. Artnet erzielte über alle Artnet-Domains hinweg einen Traffic-Zuwachs von 19% und erreichte über 238 Millionen Pageviews, womit es die meistbesuchte Website der Kunstindustrie ist. Innerhalb des Segments Marktplatz verzeichnete Artnet aufgrund der sich verschlechternden wirtschaftlichen Konjunktur einen Umsatzrückgang. Der Gesamtumsatz im Segment Marktplatz ging um 6% auf 9.656 TUSD zurück. Das im Vorjahr erwartete signifikante Umsatzwachstum wurde aufgrund der schwierigen Marktbedingungen, die alle Online-Auktionshäuser trafen, verfehlt. Artnet Auctions erzielte in der Kategorie Prints & Multiples eine Verkaufsrate von 77% und weist damit eine starke Leistung in einem der Kernsegmente auf. Trotz der etwas schwacher als erwarteten Performance in diesem Segment bleibt Artnet das viertgrößte Auktionshaus in Bezug auf Online-Verkäufe hinter Sotheby's, Christie's und Phillips. Der Umsatz im Segment Daten ging 2022 um 3% auf 7.465 TUSD zurück. Diese Entwicklung spiegelt die schwierigen Marktbedingungen und das rückläufige Verkaufsvolumen wider. Artnet freut sich auf ein neues Zeitalter der Transparenz, das mit der neuen Preisdatenbank eingeläutet wird. Damit kommt das Unternehmen seiner Vision eines effizienten globalen Kunstmarkts immer näher. Die überarbeitete Preisdatenbank ist auf eine neue API-first-Architektur ausgelegt und bietet damit die Möglichkeit für völlig neue Formate der Datenbereitstellung. Zum Ende des dritten Quartals 2022 ist Artnet in das Finanzdienstleistungsgeschäft eingestiegen. Kunstbesicherte Kredite (Fine Art Lending) bezeichnen die Praxis, Kunst und Sammelobjekte als Kreditsicherheit zu verwenden.„Artnets Daten-, Medien- und Marktplatz-Segmente sind einzigartig innerhalb der Kunstindustrie, da jedes von ihnen ein wichtiges Instrument für den globalen Kunstmarkt darstellt“, so Artnets Chief Strategy Officer Albert Neuendorf. „Diese drei Säulen bilden die Grundlage für ein vollständig integriertes Ökosystem für datengestützte Online-Transaktionen. Die erneuerte Preisdatenbank ist ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung dieser Vision.” Neben der kompletten Überarbeitung der Preisdatenbank plant Artnet weitere Updates seiner Onlinepräsenz, die sich bereits 2023 positiv auf den Umsatz auswirken werden. Eine vereinheitlichte Navigation, eine komplette Überarbeitung der Artnet News und die Neugestaltung wichtiger Schlüsselseiten werden nicht nur die Benutzerfreundlichkeit der Artnet-Plattform deutlich erhöhen, sondern auch dazu beitragen, die Synergien zwischen den drei Segmenten Daten, Medien und Marktplatz zu realisieren. Bereits im Jahr 2020 hat Artnet eine ESG-Strategie (Environmental, Social, Corporate Governance) verabschiedet, wichtige Verantwortungsbereiche definiert und konkrete Ziele festgelegt. Der Geschäftsbericht enthält den ESG-Bericht von Artnet für das Jahr 2022. Die Strategie der Gruppe basiert auf einer Vision für ein nachhaltigeres Kunstgeschäft, unternehmerische Verantwortung und soziales Engagement. Artnet ist seit über 30 Jahren ein Pionier auf dem Kunstmarkt. Mit der Berichterstattung über ESG-Initiativen nimmt Artnet erneut eine Vorreiterrolle ein und setzt damit sein Prinzip fort, positive Veränderungen und nachhaltige Geschäftspraktiken voranzutreiben. Der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2022 ist hier abrufbar Weitere Nachrichten und Veröffentlichungen zum Thema Investor Relations finden Sie hier. Über Artnet Artnet ist mit über 60 Millionen Nutzern pro Jahr die weltweit größte Plattform für Kunst. Artnet wurde 1989 gegründet und hat die Art und Weise, wie Menschen heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln, revolutioniert. Die Marktdaten von Artnet sind eine entscheidende Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 16 Millionen Auktionsergebnisse und KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit unseren weltweiten Nutzern und Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 250.000 Kunstwerken zum Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform Artnet Auctions bietet Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen. Artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche. Die Synergien zwischen den Produkten der Artnet AG bilden ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert. Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft, Artnet UK Ltd. ISIN: DE000A1K0375 LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31 Kontakt: Sophie Neuendorf sneuendorf@artnet.com

12.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com