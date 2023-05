LBBW Kapitalmärkte Daily: Entscheidung am Bosporus

Britische Notenbanker ziehen nach

Eine Woche nach der amerikanischen Notenbank Fed und der EZB hat gestern auch die Bank of England (BOE) die Zinsschraube um einen Viertelprozentpunkt angezogen und eine Leitzinserhöhung auf 4,50 % beschlossen. Angesichts einer aktuellen Inflationsrate von über 10 % blieb der BOE kaum etwas anderes übrig, als ihren Leitzins zum zwölften Mal in Folge nach oben zu hieven. Die Entscheidung fiel jedoch nicht einstimmig aus. Zwei Mitglieder des Geldpolitischen Rates votierten – wie bereits auf der vorangegangenen Gremiensitzung – dafür, den Leitzins unverändert zu belassen. Die Währungshüter gehen nun davon aus, dass die britische Wirtschaft in nächster Zeit auf der Stelle treten wird. Zuvor war die BOE von einem Schrumpfen der britischen Wirtschaftsleistung ausgegangen. Die Inflation dürfte in den nächsten Monaten zwar deutlich fallen, jedoch bleibe das Risiko bestehen, dass die Zweitrundeneffekte des Energiepreisschocks auf Löhne und heimisch produzierte Güter langsamer zurückgehen. Infolgedessen halten sich die Währungshüter die Option offen, gegebenenfalls die Leitzinsen nochmals anzuheben. Auch nach unserer Einschätzung ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Bank of England – im Gegensatz zur US-Notenbank – ihren Zinsgipfel noch nicht erreicht hat.In zwei Tagen ist es so weit. Am kommenden Sonntag haben die türkischen Wähler das Wort. Rund 64 Millionen Türkinnen und Türken sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und über die politische Zukunft der Türkei zu entscheiden. Im Kampf um die Präsidentschaft zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Amtsinhaber Präsident Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu ab. Dieser tritt als gemeinsamer Kandidat für eine Allianz aus sechs Oppositionsparteien unterschiedlicher Lager an. Sollte am kommenden Sonntag keiner der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit erringen, kommt es am 28. Mai zu einer Stichwahl.Bereits um 8:00 Uhr erwarten wir für das Vereinigte Königreich die erste Schätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal 2023. Wir gehen aktuell davon aus, dass die Wirtschaft einer Stagnation knapp entgangen ist und gegenüber dem Vorquartal expandiert hat. Verantwortlich hierfür sollte ein robuster Dienstleistungssektor sein. Wir gehen von einem Anstieg des BIP von 0,2 % in Q1 aus. Um 14:30 Uhr folgen aus den USA der Importpreisindex für den Monat April und um 16:00 Uhr die Maizahlen zum Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Von Unternehmensseite erhalten wir heute unter anderem Quartalszahlen von Allianz, Borussia Dortmund, EnBW, Patrizia, Richemont, SCOR und Videsco. Zur Hauptversammlung laden heute DMG, Dürr, Erste Group, HelloFresh und Hensoldt.