EQS-News: Securize IT Solutions AG: Tochtergesellschaft RNT Rausch übertrifft Erwartungen in 2022 und startet mit zweistelligem Wachstum ins Geschäftsjahr 2023

RNT Rausch in 2022 mit zweistelligem Wachstum bei Umsatz und EBIT

RNT-Ergebnis 2022 steht bereits vollständig der Securize zu

Securize-Gruppe dynamisch ins Jahr 2023 gestartet München, 15.05.2023 – Die Securize IT Solutions AG („Securize“, ISIN DE000A2TSS58) gibt die vorläufigen Geschäftszahlen ihrer operativen Beteiligungen für das Jahr 2022 bekannt. Im Fokus steht die Tochtergesellschaft RNT Rausch GmbH („RNT“), Ettlingen, die im November 2022 erworben wurde. Nach kurzfristiger Durchführung einer bereits beschlossenen Sachkapitalerhöhung wird Securize 100 % an der RNT halten. Gemäß der vorläufigen Zahlen hat RNT die Erwartungen für 2022 leicht übertroffen. Der Umsatz des Server- und Storage-Spezialisten lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei EUR 24,5 Mio. (Vorjahr: EUR 20,3 Mio.), das EBITDA erhöhte sich nach vorläufigen Berechnungen auf EUR 1,6 Mio. (Vorjahr: EUR 1,4 Mio.), das EBIT auf EUR 1,5 Mio. (Vorjahr: EUR 1,3 Mio.). Damit stieg der RNT-Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 20%. Das EBIT verbesserte sich trotz transaktionsbedingter einmaliger Kosten und Währungsverlusten um 14%. Aufgrund der Vereinbarungen im Kaufvertrag steht der Securize das RNT-Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 bereits vollständig zu.



Die 100%ige Securize-Tochtergesellschaft Diso AG, Bern (Schweiz), wird derzeit derart neu ausgerichtet, dass sie künftig für die RNT bisher nicht bestehendes Geschäft in der Schweiz generieren wird. Entsprechende Umbaumaßnahmen der für diesen Zweck im Jahr 2022 neu eingesetzten Diso-Geschäftsleitung wurden bereits umgesetzt. Die Neuaufstellung führte bei Diso im Geschäftsjahr 2022 zu einem Umsatzrückgang auf EUR 6,9 Mio. (Vorjahr: EUR 9,2 Mio.) und unter Berücksichtigung aller umbaubedingten Einmalkosten zu einem leicht negativen EBITDA und EBIT in Höhe von EUR -0,1 Mio. (Vorjahr: EUR 0,2 Mio.).



RNT und Diso als operative Einheit sind dynamisch ins Geschäftsjahr 2023 gestartet. Nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2023 konnten Umsatz und Ergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal um mehr als 10 % gesteigert werden. Der Vorstand erwartet, dass sich dieser Trend im gesamten Jahr 2023 fortsetzen wird. „Wir sehen vor allem bei den von uns über mehrere Jahre entwickelten sog. Appliances, einer Kombination unserer IT-Hardware mit marktführender Software zum Schutz gegen Ransomware, also Hacker-Angriffe, eine große Nachfrage. Dies ist besonders erfreulich, da mit diesen qualitativ hochwertigen Produkten naturgemäß eine höhere Marge verbunden ist“, so Securize-CFO Christian Damjakob.



Die Veröffentlichung der finalen Geschäftszahlen für 2022 inklusive dem Einzelabschluss der Securize IT Solutions AG, in dem sich die Kosten für die RNT-Transaktion und die damit verbundenen Kapitalerhöhungen widerspiegeln werden, ist für den 21.06.2023 vorgesehen.



Die nächste Kapitalmarktpräsentation von Securize findet am 17.05.2023 im Rahmen der Frühjahrskonferenz des Equity Forum in Frankfurt statt.



Über Securize IT Solutions AG:

Die Securize IT Solutions AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld der Bewegung, Speicherung und Verarbeitung großer Datenmengen. Neben Hochleistungs-Hardware gehören Managed/Cloud Services, IT-Infrastruktur, -Beratung und -Lizenzgeschäft zum Produkt- und Dienstleistungsangebot der Securize. Alle Leistungen der Securize-Gesellschaften sind im Hinblick auf Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO) sowie Cyber-Security ausgerichtet. Dazu gehören die Yowie-Appliances der RNT Rausch GmbH, eine Kombination von IT-Hardware und Software mit in ihrer Klasse einzigartigem Ransomware-Schutz, und der speziell für größte Cybersicherheit entwickelte SCWP, ein virtueller Arbeitsplatz, erfolgreich im Einsatz bei Unternehmen in Deutschland und der Schweiz.



Über RNT Rausch GmbH:

RNT Rausch ist ein in Deutschland ansässiger Technologiepionier mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hightech-Server- und Storage-Branche. Das Unternehmen entwirft zukunftssichere Server- und Storagelösungen, die hybride Lösungen ermöglichen und geschäftliche Herausforderungen meistern, um KMUs, Unternehmen, Rechenzentren und Service Provider weltweit fit für die technische Revolution von morgen zu machen. RNT bietet maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen, die den Kunden helfen, Sicherheit, Flexibilität, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ettlingen, Deutschland, wo die zielgerichteten Lösungen mit äußerster Präzision und in höchster Qualität gefertigt werden.



Weitere Informationen:

www.rnt.de

www.diso.ch

www.securize.de



Kontakt Securize IT Solutions AG:

Christian Damjakob

Vorstand

info@securize.de

ISIN: DE000A2TSS58 | WKN: A2TSS5 | Symbol: M14K

