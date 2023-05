Prof. Dr. Holger Graf alias Goldgraf - Zinsen, Inflation & Co. - So könnten sich die Märkte entwickeln

Goldman Sachs, Professor für Finanzmanagement, Podcaster

Nach seiner Promotion in Mathematik arbeitete unser aktueller Podcast-Gast Prof. Dr. Holger Graf mehrere Jahre für Goldman Sachs im Bereich Derivate. Mittlerweile unterrichtet er als Professor für Finanzmanagement an einer Hochschule, ist zudem auf Instagram unter dem Alias Goldgraf aktiv und produziert seinen eigenen Podcast. Holger Graf verfügt daher über ein enorm breitgefächertes Know-how und eine tiefgreifende Kenntnis der Finanzbranche aus den verschiedensten Blickwinkeln.

„Der Markt erwartet zu viele Zinssenkungen, die nicht kommen werden.“

In unserer aktuellen Podcast-Episode spricht Holger Graf über Geldpolitik, Zinsen, Inflation und vieles mehr. Unter anderem ordnet er dabei die aktuelle Situation an den Märkten ein. So erwarten seiner Meinung nach die Marktteilnehmer dabei fälschlicherweise „(…) zu viele Zinssenkungen, die nicht kommen werden."

Auf der anderen Seite erklärt er, wieso die Überzeugung vieler professioneller Marktteilnehmer, dass die Märkte nochmal abwärts tendieren werden, ein positives Signal darstellt. Unter diesen Voraussetzungen wagt Prof. Dr. Graf im Podcast einen Ausblick für das Jahr 2023.

Seine private Investmentstrategie

Abschließend gibt Holger Graf einen Einblick in sein privates Depot und erklärt wieso er dabei nahezu ausschließlich auf Hedgefonds setzt, nach welchen Kriterien er diese auswählt und welches Ziel er damit verfolgt.

