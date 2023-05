Börsenmillionär: 3 Aktien, die erklären, wie man erfolgreich sein kann!

Wer träumt nicht davon, durch den Kauf von Aktien zum Börsenmillionär zu werden? Wahrscheinlich jeder!

Doch wie funktioniert das eigentlich und welche Aktien eignen sich dafür? Lasst uns mit diesem Artikel einmal mehr dieser Frage nachgehen und anhand dreier erfolgreicher Unternehmen, die in den letzten Jahren für hohe Renditen gesorgt haben, näher untersuchen, welche Kriterien wichtig sind. Konkret geht es um Netflix (WKN: 552484), Ferrari (WKN: A2ACKK) und Lantheus (WKN: A117UE).

Netflix-Aktie

Netflix ist ein US-amerikanischer Streaming-Dienst, der sich in den letzten Jahren zum führenden Anbieter von Filmen und Serien entwickelt hat. Das Unternehmen hat es geschafft, sich gegen etablierte Konkurrenten wie HBO oder Amazon Prime durchzusetzen, indem es früh auf Eigenproduktionen und exklusive Lizenzen setzte.

Entscheidend war aber wohl auch der frühe Markteinstieg in das Streaming-Geschäft, das so damals noch nicht existierte. Netflix ist es als First Mover gelungen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir Filme und Serien konsumieren. Die Aktie wurde beim IPO im Jahr 2002 für 15 US-Dollar angeboten. Heute liegt der Kurs bei über 330 US-Dollar (Stand: 8.5.23). Zusätzlich gab es einige Splits, die den Aktienkurs verbilligten. Damit ist Netflix eine der erfolgreichsten Aktien des letzten Jahrzehnts.

Ferrari-Aktie

Ferrari ist ein italienischer Hersteller von Luxus-Sportwagen und gehörte bis 2015 zum Fiat-Chrysler-Konzern, wurde dann aber als Spin-off separat an der Börse gelistet – zum Glück für Anleger, denn seither hat sich der Aktienkurs vervielfacht.

Das Unternehmen ist bekannt für seine exklusiven Modelle, die nicht nur eine hohe Leistung, sondern auch ein unverwechselbares Design bieten. Der günstigste Preis liegt bei mehr als 200.000 Euro je Automobil. Ferrari hat trotzdem eine treue Fangemeinde und kann auf eine lange Tradition zurückblicken.

Besonders spannend dürfte das Potenzial in Schwellenländern sein, wo gerade viele Superreiche westliche Luxus-Konsumgüter entdecken. Auch die geringen Stückzahlen sorgen für einen gewissen Hebel. Aufgrund der geringen Ausgangsbasis entstehen hohe Wachstumsraten.

Die Ferrari-Aktie ist eine der erfolgreichsten Aktien im Automobilsektor und überzeugt regelmäßig mit beeindruckenden Margen gegenüber dem Wettbewerb. Die Auftragsbücher sind daher gut gefüllt und relativ stabil. Luxus kennt scheinbar keine Krise.

Lantheus-Aktie

Lantheus ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf diagnostische Bildgebung spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet unter anderem Kontrastmittel an, die bei der Durchführung von CT- und MRT-Untersuchungen eingesetzt werden. Lantheus ist in einem wachsenden Markt tätig und hat es geschafft, in den letzten Jahren mehr oder weniger kontinuierlich zu wachsen. Die Aktie wurde im Jahr 2015 für 6 US-Dollar bei IPO angeboten. Heute liegt der Aktienkurs bei über 93 US-Dollar, was einer Verfünfzehnfachung entspricht.

Zum Zeitpunkt des IPO war Lantheus defizitär, investierte aber stark in die Entwicklung neuer Medikamente. Mit Erfolg: So bekam das radioaktive Diagnosemittel PYLARIFY im Mai 2021 die Zulassung für den US-Markt. Als Small-Cap können Medikamentenzulassungen für eine Explosion der Umsätze und Gewinne stehen, besonders dann, wenn die Medikamente patentiert sind und vom Markt gebraucht werden.

Hohe Gewinne = hohe Risiken

Doch bei aller Euphorie sollten Anleger auch die Risiken nicht aus den Augen verlieren. Der Aktienmarkt ist immer auch mit Unsicherheiten verbunden und es gibt keine Garantie für hohe Renditen. Insbesondere bei Unternehmen, die in wachsenden Märkten tätig sind, kann es schnell zu Überbewertungen kommen, die sich als riskant erweisen können. Auch politische und wirtschaftliche Entwicklungen des Umfelds können sich negativ auf den Aktienkurs auswirken.

Insgesamt zeigt sich jedoch, dass Unternehmen, die es schaffen, sich von der Konkurrenz abzuheben und in einem wachsenden Markt tätig zu sein, gute Chancen haben, langfristig erfolgreich zu sein. Netflix, Ferrari und Lantheus sind gute Beispiele dafür, wie man es schaffen kann, hohe Renditen zu erzielen und so für seinen Risikomut entlohnt zu werden.

