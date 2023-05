SAP will mit Geld aus Qualtrics-Verkauf milliardenschwer Aktien zurückkaufen

WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP will nach dem angekündigten Verkauf der US-Marktforschungstochter Qualtrics für bis zu fünf Milliarden Euro Aktien zurückkaufen. Das Programm solle in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen und bis Ende 2025 abgeschlossen sein, hieß es von den Walldorfern am Dienstag. Voraussetzung für das Programm sei der erwartete Abschluss der Veräußerung von Qualtrics im zweiten Halbjahr. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund ein Prozent zu.

Mit den jüngsten beiden Aktienrückkäufen hatte SAP 2020 für 1,5 Milliarden Euro Papiere zurückgekauft, im vergangenen Jahr ebenfalls in dieser Höhe. Aus dem Anteilsverkauf der Mehrheit an Qualtrics rechnet SAP nach früheren Angaben mit einem Verkaufserlös von 7,7 Milliarden US-Dollar (7,1 Mrd Euro)./men/jha/