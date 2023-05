IRW-News: Exploits Discovery Corp. : Exploits Discovery durchteuft erneut sichtbares Gold - Analyseergebnisse beinhalten durchschnittlich 9,84 g/t Au auf 12,00 m bei Bullseye

IRW-PRESS: Exploits Discovery Corp. : Exploits Discovery durchteuft erneut sichtbares Gold - Analyseergebnisse beinhalten durchschnittlich 9,84 g/t Au auf 12,00 m bei Bullseye

Toronto, Ontario - 17. Mai 2023 / IRW-Press / - Exploits Discovery Corp. (CSE: NFLD) (OTCQX: NFLDF) (FWB: 634) (Exploits oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse von acht jüngst absolvierten Explorationsbohrungen auf seinem Konzessionsgebiet Bullseye bekannt zu geben. In Bohrloch BE-23-014, das sich etwa 250 Meter nördlich der kürzlich veröffentlichten hochgradigen Abschnitte von New Found Gold in der Goldzone Everest befindet, wurden innerhalb eines Netzwerks von Quarzgängen mehrere sichtbare Goldkörner festgestellt.

Wichtigste Eckdaten:

- BE-23-014 durchteufte im Schnitt 9,84 g/t Au auf 12,00 m Kernlänge in einer vertikalen Tiefe von etwa 133 m unter der Oberfläche, wo 10 sichtbare Goldkörner innerhalb eines Netzwerks von Quarzgängen festgestellt wurden.

o einschließlich 36,75 g/t Au aus einer 0,45 m langen Probe

o einschließlich 26,98 g/t Au aus einer 1,15 m langen Probe

o einschließlich 27,48 g/t Au aus einer 0,70 m langen Probe

o einschließlich 19,22 g/t Au aus einer 1,10 m langen Probe

o einschließlich 15,97 g/t Au aus einer 0,65 m langen Probe

- BE-23-007 durchteufte 4,35 g/t Au auf 0,55 m Kernlänge in einer vertikalen Tiefe von etwa 50 m unter der Oberfläche und 3,60 g/t Au auf 0,40 m Kernlänge in einer vertikalen Tiefe von etwa 80 m unter der Oberfläche.

- Bis dato liegen die Analyseergebnisse von 14 der 26 Bohrlöcher vor.

- Insgesamt wurden bislang 26 Bohrlöcher über 9.536 m innerhalb des nordöstlichen Trends der Appleton-Verwerfung und möglicher abzweigender Strukturen niedergebracht.

- Alle Claim-Gruppen von Exploits in den Sektoren Appleton und Dog Bay in Zentralneufundland verfügen nun über alle erforderlichen Genehmigungen für die Durchführung von Explorationsaktivitäten und über forstwirtschaftliche Zufahrtsstraßen und Wege besteht ein sicherer und schneller Zugang zu den meisten Arbeitsgebieten.

- Das lokale Explorationsteam von Exploits hat bereits damit begonnen, weitere Oberflächenausbisse mit Sulfidmineralisierung und Quarzgängen bei Bullseye zu erproben

Jeff Swinoga, President und CEO, sagt dazu: Wir freuen uns, die besten Analyseergebnisse seit dem Beginn unseres Bohrprogramms 2023 bei Bullseye bekannt zu geben. Unser talentiertes Team vor Ort hat ein breites Netzwerk von mehrphasigen Quarzgängen und einer entsprechenden Sulfidmineralisierung ermittelt, die üblicherweise mit dem Verlauf der Verwerfungsstruktur Appleton in Zusammenhang stehen. Wir glauben, dass dies beweist, dass Bullseye das Potenzial hat, die hochgradige Goldmineralisierung, die von unseren Nachbarn in einem Umkreis von 250 Metern um unsere Claim-Grenzen beobachtet wurde, zu erweitern.

Bislang wurden im Rahmen des ergebnisorientierten Bohrprogramms insgesamt 26 NQ-Bohrlöcher über 9.536 Meter niedergebracht. Diese ersten Bohrungen wurden sorgfältig geplant und werden jeden Tag ausgerichtet, um das beste Potenzial für die Entdeckung einer hochgradigen Goldmineralisierung entlang des 1,2 Kilometer langen Abschnitts der Verwerfungszone Appleton auf dem Gelände des Unternehmens zu ermitteln.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70590/Exploits_170523_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Übersichtskarte des Konzessionsgebiets Bullseye von Exploits; die Lage der Bohrlöcher BE-23-007 bis BE-23-014 ist in einem gelb gestrichelten Kasten dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70590/Exploits_170523_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Übersichtskarte mit den Analyseergebnissen entlang der Verwerfungszone Appleton.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70590/Exploits_170523_DEPRcom.003.png

Foto 1: NQ-Kern aus Bohrloch Nr. BE-23-014, der ein Beispiel für die Korngröße und die freie Verteilung des sichtbaren Goldes innerhalb der Quarzgänge zeigt.

Zu den weiteren Analyseergebnissen der jüngsten Bohrungen bei Bullseye zählen:

Abschnitte in BE-23-014:

- 3,98 g/t Au auf einer 0,40 m Kernlänge in einer vertikalen Tiefe von etwa 75 m unter der Oberfläche

- Durchschnittlich 4,71 g/t Au auf 2,50 m Kernlänge in einer vertikalen Tiefe von etwa 103 m unter der Oberfläche

o einschließlich 12,98 g/t Au auf 0,50 m Kernlänge

- 7,48 g/t Au auf 1,60 m Kernlänge m in einer vertikalen Tiefe von etwa 140 m unter der Oberfläche

o einschließlich 11,92 g/t Au auf 0,95 m Kernlänge

Bohrungen bei Bullseye - Tabelle ausgewählter Analyseergebnisse

Tabelle 1: Ausgewählte Bohrergebnisse

Bohrungen 2023 bei Bullseye - Ausgewählte Analyseergebnisse (Werte von über 1,00 g/t Au) des gesägten NQ-Bohrkerns

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Probenlänge (m) Vertikale Analyse-methodeAu-Gehalt Au-Gehalt Anmerkungen Au - gewichteter

Tiefe (m) (ppb) (g/t) Durchschnittsgehalt

unter (g/t

Oberfläche )*

BE-23-007 61, 61,55 0,~50 m FA-AA 4

00 55 .347,00 4,35

UND 105,6 106,00 0,~80 m FA-AA 3.

0 40 603,00 3,60

BE-23-008 51, 51,85 0,~40 m Screen-Met 1

30 55 .433,92 1,43

UND 97,0 98,05 1,~80 m FA-AA 1

0 05 .513,00 1,51

BE-23-009 270,45 271,00 0,~185 m Screen-Met 1 1,48 g/t Au auf

55 .324,93 1,32 0,95

m

271,0 271,40 0,Screen-Met 1

0 40 .702,70 1,70

UND 272,00 272,50 0,~187 m FA-AA 1

50 .005,00 1,01

BE-23-010 133,4 134,00 0,~92 m FA-AA 1

0 60 .444,00 1,44

BE-23-011 212,5 213,00 0,~153 m FA-AA

0 50 1.176,00 1,18

BE-23-012 Kein nennenswerter

Gehalt

BE-23-013 85,0 85,70 0,~61 m FA-AA 1

0 70 .126,00 1,13

BE-23-014 94,8 95,20 0,~75 m FA-AA 3

0 40 .978,00 3,98

UND 98,0 98,50 0,~77 m FA-AA 1

0 50 .237,00 1,24

UND 133,6 134,10 0,~101 m Screen-Met 1

0 50 .825,56 1,83

UND 135,0 135,50 0,~103 m Screen-Met 4,71 g/t Au auf

0 50 1.244,71 1,24 2,50

m

135,5 136,00 0,Screen-Met

0 50 783,18 0,78

136,0 136,50 0,Screen-Met 1

0 50 .212,68 1,21

136,5 137,00 0,Screen-Met 12

0 50 .981,07 12,98

137,0 137,50 0,Screen-Met 7

0 50 .334,09 7,33

UND 173,5 174,00 0,~12 6m Screen-Met 1

0 50 .244,84 1,24

UND 176,0 177,00 1,~133 m Screen-Met 1 9,84 g/t auf 12,00 m

0 00 .575,30 1,58

177,0 177,45 Screen-Met 3 Sichtbares Gold

0 0,45 6.753,70 36 festgestellt

,75

177,4 178,60 Screen-Met 26

5 1,15 .979,36 26,

98

178,6 179,20 0,Screen-Met 4.

0 60 009,20 4,01

179,2 179,90 Screen-Met 2 Sichtbares Gold

0 0,70 7.476,69 27 festgestellt

,48

179,9 181,00 Screen-Met

0 1,10 19.218,39 1

9,22

181,0 181,40 0,Screen-Met 2 Sichtbares Gold

0 40 .885,81 2,89 festgestellt

181,4 182,00 0,Screen-Met 2.

0 60 488,46 2,49

182,0 182,40 0,Screen-Met

0 40 780,64 0,78

182,4 183,05 Screen-Met

0 0,65 15.972,65 1

5,97

183,0 183,60 0,Screen-Met 1

5 55 .985,25 1,99

183,6 184,00 0,Screen-Met 2.

0 40 689,56 2,69

184,0 184,70 0,Screen-Met 3.

0 70 202,30 3,20

184,7 185,10 0,Screen-Met 1

0 40 .330,31 1,33

185,1 186,05 0,Screen-Met 4

0 95 .133,18 4,13

186,0 186,85 0,Screen-Met 2.

5 80 324,96 2,32

186,8 188,00 1Screen-Met 1

5 ,15 .860,53 1,86

UND 189,0 190,00 1,~136 m FA-AA 1

0 00 .152,00 1,15

UND 191,0 192,00 1,~138 m FA-AA 1

0 00 .964,00 1,96

UND 193,4 194,35 ~140 m FA-AA 7,48 g/t Au auf

0 0,95 11.917,00 1 1,60

1,92 m

194,3 195,00 0,FA-AA

5 65 997,00 1,00

UND 263,55 264,20 0,~190 m FA-AA 1 1,06 g/t Au auf

65 .190,00 1,19 1,10

m

264,20 264,65 0,FA-AA

45 879,00 0,88

*Alle Abschnitte stellen Kernlängen und nicht die wahre Mächtigkeit dar.

Tabelle 2: Angaben zu den Bohrlochstandorten

Bullseye - Standorte der gemeldeten Bohrlöcher

Bohrloch Rechtswert Hochwert Höhenlage (m) Azimut Neigung Länge (m)

BE-23-007 659862 5431016 38 300 -45 301

BE-23-008 659849 5430950 39 300 -45 292

BE-23-009 659756 5430790 41 300 -45 424

BE-23-010 659639 5430887 39 300 -45 250

BE-23-011 659666 5430898 41 210 -45 253

BE-23-012 659685 5430923 39 300 -45 301

BE-23-013 659618 5430755 43 300 -45 400

BE-23-014 659589 5431022 38 195 -45 441

Koordinaten in NAD-83 angegeben

Goldziel Bullseye

Die Bullseye-Claims wurden von Exploits im September 2022 abgesteckt und grenzen an die sehr aktiven Ziele, in denen sowohl New Found Gold als auch Labrador Gold derzeit Bohrungen absolvieren. Die Claims werden von den Geologen des Unternehmens als äußerst höffig eingestuft, da sie direkt über einem 1.200 mal 400 Meter großen Abschnitt der Appleton-Verwerfung und den damit verbundenen abzweigenden Strukturen liegen. Mehr als ein Dutzend Explorationsbohrgeräte wurden in den letzten 18 Monaten von den drei Unternehmen, die in diesem strukturell-stratigraphischen Umfeld tätig sind, eingesetzt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Alle aussichtsreichen NQ-Kerne werden von einem professionellen Geologen von Exploits aufgezeichnet und für die Probenahme abgegrenzt. Der Kern wird anschließend von den Technikern des Unternehmens mit einer Diamantsäge halbiert, wobei eine Hälfte in einen Beutel mit einer eindeutigen Probenidentifikation gegeben wird. Die andere Hälfte des Kerns wird in der sicheren Lagereinrichtung des Unternehmens in Gander (Neufundland) aufbewahrt. Die Probenbeutel werden versiegelt und dann direkt an die Einrichtung von Eastern Analytical Ltd. verschickt. Zertifizierte Standard- und Leerproben werden gemäß den dokumentierten QA/QC-Verfahren des Unternehmens in festgelegten Abständen in die Charge gegeben und machen etwa 5 % aller zur Analyse eingesandten Proben aus. Alle Kernproben werden in der Einrichtung von Eastern Analytical Ltd. am Standort 403 Little Bay Road, Springdale, NL, einem kommerziellen Labor, das nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und von Exploits völlig unabhängig ist, analysiert. Die Proben werden mittels Brandprobe (30 g Nominalgewicht) mit abschließendem AA-Verfahren (Au-FAA 30 ppb-Verfahren) und/oder einem Vier-Säuren-Aufschluss, gefolgt von einer Multi-Element-ICP-OES-Analyse, analysiert. Alle Proben mit sichtbarem Gold oder mit einem Gehalt von mehr als 10,0 g/t Au werden mittels des Metallic-Screen-Verfahrens erneut untersucht, um den Nugget-Effekt von grobkörnigem Gold zu minimieren.

Hinweis gemäß National Instrument 43-101

Ken Tylee, P.Geo., VP of Exploration bei Exploits, ist der qualifizierte Sachverständige in den Provinzen Ontario und Neufundland und Labrador im Sinne von NI 43-101. Herr Tylee hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Exploits Discovery Corp.

Exploits ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador gerichtet ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung von hochgradigem, strukturell gelagertem, epizonalem Gold, ähnlich dem Erfolg von New Found Gold entlang der Verwerfungszone Appleton und paralleler Strukturen in der Exploits Subzone.

Exploits setzt sein erfahrenes, kompetentes lokales Team und sein geologisches Verständnis ein, um sich zu einem erfolgreichen Explorationsunternehmen in Kanada zu entwickeln.

FÜR DAS BOARD

/gez./ Jeff Swinoga

President und CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Shanda Kilborn

VP, Investor Relations

+1 (778) 819-2708

investors@exploits.gold

https://exploitsdiscovery.com/

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Danksagung

Exploits Discovery möchte sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program des Department of Natural Resources, Government of Newfoundland and Labrador, bedanken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70590

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70590&tr=1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.