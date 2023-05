Newell Brands reduziert die Dividende

Der amerikanische Konsumgüterkonzern Newell Brands Inc. (ISIN: US6512291062, NYSE: NWL) wird am 15. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 23 US-Cents je Aktie ausschütten. Record day ist der 31. Mai 2023. Gegenüber dem Vorquartal (23 US-Cents) wird die Dividende damit um 70 Prozent reduziert.

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,28 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 8,75 US-Dollar (Stand: 16. Mai 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,20 Prozent.

Mit der Übernahme der Jarden Corporation am 15. April 2016 erfolgte die Umbenennung von Newell Rubbermaid zu Newell Brands. Der Vorgängerkonzern Newell Rubbermaid entstand im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss von Newell und Rubbermaid. Zum Portfolio des Mischkonzerns gehören verschiedene Marken wie Rubbermaid, Dymo, Nuk oder auch Graco Kinderwagen. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,81 Mrd. US-Dollar, nach einem Umsatz von 2,39 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 28. April 2023 gemeldet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 102 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 228 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 33,10 Prozent im Minus (Stand: 16. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,84 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de