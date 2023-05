Siemens: Prognose erneut angehoben

Bei Siemens gibt es sehr positive Nachrichten für Aktionäre rund um die Quartalszahlen und den Ausblick für den Rest des Geschäftsjahres.

Starke Quartalszahlen

So präsentierte Siemens am Mittwoch die Zahlen für sein zweites Geschäftsquartal 2022/23, welche wesentlich besser ausfielen als erwartet. So verdiente der Konzern vor allem wegen guter Geschäfte rund um die Digitalisierung mehr Geld.

Der Umsatz stieg dabei um 14 Prozent auf 19,4 Mrd. EUR und der Nachsteuergewinn verdreifachte sich sogar fast im Vergleich zum Vorjahr auf 3,55 Mrd. EUR. Dabei profitierte das Unternehmen auch von einer Ende des Quartals vorgenommenen Wertzubuchung bei seiner Beteiligung Siemens Energy. Auch im dritten, bereits laufenden Quartal sollte es positiv weitergehen, denn der Auftragsbestand kletterte zum 31.03. auf 23,6 Mrd. EUR, was einem Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Prognose erneut angehoben

Das Management zeigte sich daraufhin sehr zufrieden mit den Ergebnissen und Konzernchef Roland Busch sagte, dass Siemens "Allzeithochs bei den Ergebnissen bei Digital Industries und Smart Infrastructure sowie einen erneuten Rekord im Auftragsbestand" erzielt.

Als Reaktion auf die guten Ergebnisse erhöhte Siemens auch seinen Umsatzausblick für den Rest des Jahres und hob die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr an. So soll der Gewinn je Aktie auf 9,60 bis 9,90 EUR steigen, nach zuvor in Aussicht gestellten 8,90 bis 9,40 EUR.

Fazit:

Damit zeichnet Siemens heute ein sehr positives Bild der aktuellen Geschäftsentwicklung und kann sowohl mit den Zahlen als auch dem Ausblick überzeugen. Entscheidend für einen guten Handelsverlauf am heutigen Mittwoch dürfte allerdings der Analysten-Call um 09:30 Uhr werden.

Mit Material von dpa