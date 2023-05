GILEAD - Ist der Aufwärtstrend noch zu retten?

Gilead Sciences Inc. - WKN: 885823 - ISIN: US3755581036 - Kurs: 78,810 $ (Nasdaq)

Im langfristigen Bild gelang der Aktie von Gilead in den Jahren 2020 und 2022 ein Doppelboden an der Unterstützung bei 56,56 USD. Gleichzeitig wurde damit auch das übergeordnete 61,8 %-Retracement der Rally seit dem Jahr 2010 verteidigt und das frühzeitige Ende des langfristigen Aufwärtstrends verhindert.

Im Juni letzten Jahres startete ein immer steiler werdender Kaufimpuls, der letztlich bis an das Hoch aus dem Januar 2018 bei 89,54 USD führte. Dort begannen die Kurse wieder zu bröckeln und die Aktie setzte bis 76,52 USD zurück. Nach einem weiteren gescheiterten Ausbruchsversuch über das bisherige Rallyhoch brach der Kurs erneut ein und erreicht jetzt wiederum das Kursniveau von Mitte März.

Bullen unter Zugzwang

Dort bei 76,52 USD bzw. an der 100 %-Projektion der laufenden Korrekturphase bei 74,15 USD sollte die Korrektur beendet werden. Damit hätte man es lediglich mit einem Pullback an das frühere Zwischenhoch bei 74,12 USD zu tun und die Aktie könnte wieder den Weg nach Norden antreten. Ein erstes Kaufsignal wäre dennoch erst bei einem Anstieg über 83,00 USD aktiviert und damit ein erneuter Ausbruchsversuch über 89,74 USD möglich.

Sollte die Aktie in den kommenden Wochen dagegen unter 74,00 USD abverkauft werden, müsste man sich schon auf einen Kursrutsch in Richtung 69,00 USD einstellen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Trendwende nach unten wäre damit deutlich gestiegen. Unter 69,00 USD wäre der Aufwärtstrend gestoppt und ein Rücklauf in Richtung 61,00 USD die Konsequenz.

Gilead Chartanalyse (Wochenchart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten im Traders Talk, Musterdepots, Livetrading und alle Analysen und Setups aus stock3Plus inclusive: Jetzt das Powerpaket stock3 Trademate abonnieren!

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)