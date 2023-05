Ist die Aktie der Münchener Rück eigentlich noch günstig …?!

Ob die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) preiswert ist, darüber können wir selbstverständlich streiten. Ich sehe jedenfalls für das laufende Geschäftsjahr 2023 bei einem Gewinnziel von 4 Mrd. Euro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen 11 und 12. Eine Gewinnrendite von 8 % pro Jahr könnte die Folge sein.

Das wiederum definiere ich als günstig. Offenbar sehen das auch einige Insider so. Am 17. Mai dieses Jahres kaufte ein Vorstand 160 Anteilsscheine für ca. 321 Euro. Das Volumen ist mit ca. 51.000 Euro vergleichsweise hoch. Davor ist es ein weiterer Insider im März gewesen, der für ca. 299 Euro 500 Anteilsscheine erworben hat. Die Insider erhöhen also ihr Skin in the Game … bei den interessanten Chancen?

Günstig ist die Aktie der Münchener Rück jedenfalls nicht, wenn wir nur auf den Aktienkurs achten. Dieser ist innerhalb eines Jahres um rund 50 % gestiegen. Trotzdem: Fundamental erscheinen die Anteilsscheine noch als vergleichsweise preiswert. Heute wollen wir, neben den fundamentalen Kennzahlen, schauen, warum das so ist.

Münchener Rück: Ist das noch günstig …?!

Es gibt zugegebenermaßen auch andere Kennzahlen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt auf Basis der 2022er-Werte bei ca. 1,8 und die Dividendenrendite ist mit ca. 3,5 % ebenfalls vergleichsweise niedrig. Aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis unterstreicht eben, dass die Aktie gemessen an ihrer Ertragskraft relativ günstig erscheint.

Die Ertragskraft ist also der ausschlaggebende Punkt. Alleine in den letzten zwei Jahren einschließlich das Geschäftsjahr 2023 soll der Gewinn von ca. 2,9 Mrd. bis auf 4,0 Mrd. Euro wachsen. Ein Jahr davor hat der Wert noch bei 2,5 Mrd. Euro gelegen. Kennzahlen, die zeigen: Es gibt ein solides Gewinnwachstum bei dem Rückversicherer und die Tendenz hört derzeit auch nicht auf.

Steigende Zinsen führen dazu, dass mittelfristig das Anlagegeschäft verbessert werden kann. Die Münchener Rück kann entsprechend vor weiterem Gewinnwachstum stehen. Der Konzern verfügt heute mit der ERGO und dem klassischen Rückversicherungsgeschäft außerdem über ein diversifizierteres Geschäftsmodell. Das bedeutet, dass die Qualität gleichsam in den letzten Jahren gestiegen ist und der Konzern zumindest im Direktversicherungsbereich einen Turnaround hingelegt hat.

Zu guter Letzt gilt die Aktie der Münchener Rück auch aufgrund ihrer Qualität im Moment als günstig. Nicht nur, dass die Dividende seit dem Jahre 1969 ungekürzt ist. Nein, sondern das Geschäftsmodell ist zwar eigentlich zyklisch, aber generell eher zeitlos. Die Zyklizität zeigt sich im Moment außerdem nicht, da der Markt derzeit vom Angebot her eher eng ist. In Summe verleiht das sogar eine leichte Pricing-Power bei den Prämieneinnahmen.

Summa summarum …

Die Aktie der Münchener Rück ist also aus vielen Gründen günstig. Primär entscheidend ist jedoch, dass die Gewinne derzeit steigen. In Summe führt das zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis, das trotz hohem Aktienkurs alles andere als teuer sein muss. Zumindest, wenn das Management wirklich die Ziele für das Jahr 2023 erreicht.

Dividende und Kurs-Buchwert-Verhältnis mögen das nicht so recht widerspiegeln. Aber im Moment erscheint die DAX-Aktie eben nicht so sehr wie eine klassische Value-Aktie. Nein, sondern wie eine, die gleichzeitig ein konsequentes, moderates Wachstum einpreist. Und das Beste: Das Wachstum scheint noch nicht vorbei zu sein.

