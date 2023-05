Diese 3 (noch) kleinen deutschen Software-Aktien sind jetzt einen Blick wert

Software dringt immer stärker in alle Lebensbereiche vor. Entsprechend nutzen auch Unternehmen immer mehr und immer speziellere Software für ihre Geschäftsvorfälle. Die folgenden drei noch verhältnismäßig kleinen Technologie-Unternehmen könnten mit ihrer speziellen Ausrichtung auf unterschiedliche Nischen davon profitieren.

EQS spezialisiert sich auf Software für Investor Relations und Corporate Compliance

Als Investmentanalyst verbringe ich viel Zeit auf Investor Relations Seiten von unterschiedlichen Unternehmen. Immer öfter stoße ich dort auf das Kürzel der EQS Group (WKN: 549416). Die cloudbasierten Lösungen des Unternehmens werden von über 5.000 Kunden im Abomodell genutzt, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen sowie um über den Geschäftserfolg zu berichten.

Dabei profitiert das Unternehmen aus München davon, dass regulatorische Anforderungen hinsichtlich Whistleblowings sowie Melde- und Veröffentlichungspflichten auch im Bereich Nachhaltigkeit zunehmen. Getrieben von diesem Rückenwind wuchs der Umsatz in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 15 % pro Jahr. Im aktuellen Jahr und auch mittelfristig soll das Umsatzwachstum 15 bis 20 % betragen.

Gemessen an diesen Wachstumsraten scheint mir die Bewertung fair. Das KUV liegt bei 7, das Multiple auf den operativen Cashflow bei 46 (Stand aller Angaben: 21.05.23). Ein KGV gibt es aufgrund mangelnder Gewinne derzeit jedoch nicht. Ich gehe allerdings davon aus, dass sich dies mit zunehmender Skalierung des Geschäfts in den nächsten Jahren ändern wird und sehe bei der Marktkapitalisierung von 249 Mio. Euro langfristig noch Spielraum nach oben.

IVU Traffic Technologies entwickelt Software für den öffentlichen Nahverkehr

Mit einer Marktkapitalisierung von 286 Mio. Euro ist IVU Traffic Technologies (WKN: 744850) ähnlich groß wie EQS. Das Berliner Unternehmen unterstützt mit seiner Software mehr als 500 Verkehrsunternehmen bei Themen wie Planung und Disposition, Betriebslenkung, Ticketing, Fahrgastinformation und der Abrechnung von Verkehrsverträgen. Der Großteil der Kunden kommt aus Europa.

Es werden stetig neue Kunden gewonnen, die dazu beitragen, dass Umsatz und Rohergebnis in den letzten Jahren mit jährlich knapp zweistelligen Raten stiegen. Auch im Jahr 2022 setzte sich das Wachstum fort. Der Umsatz stieg um 10 %, das Rohergebnis um 20 %. Das EBIT legte jedoch nur um 7 % zu. Hauptgrund für den geringeren Anstieg waren stark gestiegene Personalaufwendungen. Im aktuellen Geschäftsjahr und darüber hinaus erwartet das Management eine Fortsetzung der Wachstumsgeschichte.

Auf lange Sicht sehe ich IVU Traffic als Profiteur der Digitalisierung des auch aus Umweltgründen langfristigen Ausbaus des öffentlichen Nahverkehrs. Das KGV von 28 empfinde ich als nicht zu hoch.

Atoss liefert Lösungen für das Workforce Management

Das gründergeführte Unternehmen Atoss Software (WKN: 510440) entwickelt und vertreibt Softwarelösungen im Bereich Workforce Management. Diese werden weltweit von rund 15.000 Unternehmen genutzt, um die Mitarbeiter möglichst effizient einzusetzen. Durch bessere digitale Zeiterfassung oder Produktionsplanung werden unproduktive Arbeitszeiten sowie Adminaufwand reduziert.

Das Münchener Unternehmen ist Marktführer in der DACH-Region und steigerte seinen Umsatz in den letzten zehn Jahren um durchschnittlich 11 % pro Jahr. Das EBIT stieg mit jährlich 14 % stärker. Im letzten Quartal fiel das Wachstum noch deutlich stärker aus. Getrieben durch ein starkes Wachstum im Cloudsegment stieg der Gesamtumsatz um 39 %. Das operative Ergebnis verdoppelte sich fast.

Sollte sich ein ähnliches Wachstum fortsetzen, relativiert sich das hohe KGV von 81 schnell. Für meinen Geschmack ist die Aktie, die um 38 % seit Jahresbeginn anstieg, nun jedoch zu hoch bewertet. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1,6 Mrd. Euro nicht mehr ganz so klein.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von IVU Traffic Technologies. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Atoss Software.

