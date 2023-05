ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 13,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Medienberichten zufolge könnte das Netzgeschäft in Deutschland regulatorischen Rückenwind bekommen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Schutzmechanismus in Inflationszeiten könne ein bedeutend positiver Aspekt werden./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2023 / 08:46 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------