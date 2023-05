MICROSTRATEGY - Bitcoin springt an, Aktie auch?

MicroStrategy Inc. - WKN: 722713 - ISIN: US5949724083 - Kurs: 294,120 $ (Nasdaq)

Seit dem jahreshoch Mitte April läuft eine Konsolidierung bei der MicroStrategy-Aktie. Dabei haben sich die Konturen einer bullischen Flagge herauskristallisiert. In der vergangenen Woche drehte die Aktie dann an der dreifachen Kreuzunterstützung aus Aufwärtstrendlinie, Flaggenunterkante und EMA200 wieder nach oben. Aktuell notiert die Aktie vorbörslich rund 1,6 % im Plus und oberhalb der Zwischenhochs der letzten Tage.

Rallystart wäre möglich

In einem bullischen Szenario startet ausgehend von der Kreuzunterstützung eine neue Rallybewegung. Wird die Flagge nach oben hin geknackt, wäre ein Kursanstieg bis rund 400 und später 473 und 528 USD denkbar.

Wird die Flagge hingegen nach unten hin verlassen, trübt sich die Situation leicht ein. Der Support bei 230 - 240 USD könnte dann getestet werden. Rutscht die Aktie nachhaltig unter 230 USD, entstehen Verkaufssignale für Abgaben bis 183 - 188 USD.

Fazit: Das charttechnische Setup ist äußerst günstig - im Sinne der Bullen. Mit der mehrwöchigen Konsolidierung könnte die Aktie Schwung geholt haben für eine Trendfortsetzung gen Norden. Wie immer ist das Schicksal der Aktie dank des hohen Bitcoin-Bestandes stark an den Kursverlauf der größten Kryptowährung gekoppelt.

MicroStrategy Inc.

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)