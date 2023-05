MPC CONTAINER Ships - Erholung in Sichtweite

MPC Container Ships ASA - WKN: A2DS30 - ISIN: NO0010791353 - Kurs: 1,567 € (L&S)

MPC Container Ships ASA ist ein in Norwegen ansässiges Unternehmen, das sich mit der Investition in und dem Betrieb von Schifffahrtsanlagen beschäftigt. Die Hauptgeschäftstätigkeit der Gruppe besteht in der Investition in und dem Betrieb maritimer Vermögenswerte im Segment der Containerschifffahrt. Das Unternehmen besitzt und betreibt Containershops und Feederschiffe, die an Linienreedereien und regionale Reedereien verchartert werden. Die Gruppe erwirtschaftet weltweit Einnahmen aus Containertransporten auf dem Seeweg. Die Gruppe hat ein Berichtssegment, da sie einen Schiffstyp beschäftigt; Containerschiffe.

Seit April 2022 ausgehend von 3,428 EUR geht in der Aktie eine gewaltige Abwärtslawine ab. Die bisherige Maximalausdehnung der Korrektur beträgt 60 %, der Aktienkurs hat seit April vergangenen Jahres 60 % an Wert verloren. Seit Oktober vergangenen Jahres pendelt sich das Kursgeschehen zusehends in einem bullischen Keilmusterfraktal aus. Es kündigt sich aus charttechnischer Sicht ein Ende des Abverkaufs an. Die maßgebliche Barriere nach oben sehe ich bei 1,745 EUR! Das Preisband darunter ist mit unterschiedlichen Barrieren zu gestellt. Steigt der Aktienkurs auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 1,745 EUR an, aktiviert das ein Kaufsignal mit möglicher Zielmarke bei 2,500 EUR.

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)