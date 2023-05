Avnet hält die Dividende stabil

Der amerikanische Technologiekonzern Avnet Inc. (ISIN: US0538071038, NYSE: AVT) schüttet am 21. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,29 US-Dollar je Aktie aus. Record day ist der 7. Juni 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,16 US-Dollar Gesamtdividende ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 42,71 US-Dollar (Stand: 23. Mai 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,71 Prozent. Im September 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,26 US-Dollar) eine Anhebung der Dividende um 11,5 Prozent.

Avnet ist ein Distributor von elektronischen Bauteilen, Computerprodukten und Embedded-Systemen mit Hauptsitz in Phoenix (USA). Avnet erwirtschaftete im dritten Quartal (1. April) des Fiskaljahres 2023 Umsätze von 6,51 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,49 Mrd. US-Dollar), wie am 3. Mai 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 187,43 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 183,42 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 2,72 Prozent im Plus (Stand: 23. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,89 Mrd. US-Dollar.

