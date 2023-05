EQS-News: HomeToGo SE: HomeToGo gibt die Ergebnisse seiner Hauptversammlung 2023 bekannt, darunter die Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten und die einstimmige Wiederbestellung aller Aufsichtsratsmitglieder

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

HomeToGo SE: HomeToGo gibt die Ergebnisse seiner Hauptversammlung 2023 bekannt, darunter die Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten und die einstimmige Wiederbestellung aller Aufsichtsratsmitglieder



HomeToGo gibt die Ergebnisse seiner Hauptversammlung 2023 bekannt, darunter die Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten und die einstimmige Wiederbestellung sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder Insgesamt waren 64,4 % des stimmberechtigten Grundkapitals (gegenüber 56,8 % im Jahr 2022) auf der Hauptversammlung vertreten. Alle Beschlussvorlagen wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO, blickte auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück und bedankte sich bei Aktionär*innen und Mitarbeiter*innen für ihr anhaltendes Vertrauen und Engagement Luxemburg, 24. Mai 2023: Die Aktionäre der HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) haben gestern auf der ordentlichen Hauptversammlung 2023 in Luxemburg allen Tagesordnungspunkten mit sehr großer Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 64,4% des stimmberechtigten Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten. 2022 lag dieser Wert bei 56,8%. Neben der Präsentation des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und der Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr stand auch die Wiederwahl aller Aufsichtsratsmitglieder auf der Tagesordnung, die jeweils mit 100 % Mehrheit beschlossen wurde. Die Hauptversammlung entlastete außerdem alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und stimmte dem Vergütungsbericht 2022 im Wege eines beratenden Beschlusses zu. Der Vorschlag des Aufsichtsrats, das Mandat des unabhängigen Abschlussprüfers Ernst & Young Luxemburg zu verlängern, wurde ebenfalls mit deutlicher Mehrheit angenommen. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO von HomeToGo: „Auf der gestrigen Hauptversammlung blickten wir gemeinsam mit unserem Aufsichtsrat und unseren Aktionär*innen auf ein Jahr mit großen Erfolgen und Meilensteinen zurück. Die herausragende Leistung von HomeToGo im Jahr 2022 spiegelt sich in einem signifikanten Umsatzwachstum, einer deutlichen Verbesserung unserer Profitabilität und einer spürbaren Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells wider. Wir möchten uns insbesondere bei unserem Aufsichtsrat und dem gesamten HomeToGo Team für ihr anhaltendes Engagement und bei unseren Aktionär*innen für das fortwährende Vertrauen und die Unterstützung bedanken." Alle Informationen zur Hauptversammlung 2023, einschließlich der Abstimmungsergebnisse und des Berichts des Vorstands, finden Sie auf der Hauptversammlungswebsite unter der Rubrik Investor Relations. Über HomeToGo HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter*innen mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt. HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften bietet. Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer*innen als auch für die Partner Vorteile: Nutzer*innen, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kund*innen erreichen und erhalten so eine breitere und hochwertige Nachfrage. Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG". Weitere Informationen finden Sie unter Ansprechpartnerin für Medien

