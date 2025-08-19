EQS-AFR: Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Lufthansa AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



19.08.2025 / 14:10 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Deutsche Lufthansa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026

Ort:

https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026

Ort:

https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html

19.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2185908 19.08.2025 CET/CEST