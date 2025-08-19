EQS-AFR: Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
19.08.2025 / 14:10 CET/CEST
Hiermit gibt die Deutsche Lufthansa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026
Ort:
https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026
Ort:
https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026
Ort:
https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026
Ort:
https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html
