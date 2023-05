EQS-News: Janus Henderson Investors: Dividenden boomen im 1. Quartal, doch wird sich das Wachstum verlangsamen – Janus Henderson erhöht Prognose

Emittent / Herausgeber: Janus Henderson Investors / Schlagwort(e): Dividende/Studienergebnisse

Janus Henderson Investors: Dividenden boomen im 1. Quartal, doch wird sich das Wachstum verlangsamen – Janus Henderson erhöht Prognose



24.05.2023 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dividenden boomen im 1. Quartal, doch wird sich das Wachstum verlangsamen –

Janus Henderson erhöht Prognose

Globale Dividenden stiegen um 12,0 % auf einen Rekordwert von 326,7 Mrd. US-Dollar im ersten Quartal - dank der höchsten Sonderdividenden seit neun Jahren

Das bereinigte Wachstum betrug 3,0 %

Weltweit haben 95 % der Unternehmen in Q1 ihre Dividenden erhöht oder konstant gehalten

Banken, Ölproduzenten und Automobilhersteller waren die Haupttreiber des Q1-Wachstums, wobei die meisten Sektoren Zuwächse verzeichneten

Niedrigere Dividenden im Bergbau bremsten das Wachstum erheblich

Ein starkes erstes Quartal und ein erwartetes positives zweites Quartal in Europa führen zu einer Anhebung der Prognose von Janus Henderson für 2023 auf 1,64 Billionen US-Dollar, ein Plus von 5,2 % auf Gesamtbasis, was einem bereinigten Wachstum von 5,0 % entspricht

Laut dem aktuellen Janus Henderson Global Dividend Index sind die weltweiten Dividenden dank boomender Sonderdividenden gut in das Jahr 2023 gestartet. Die Gesamtsumme stieg um 12,0 % auf einen Rekordwert von 326,7 Mrd. US-Dollar im ersten Quartal. Das bereinigte Wachstum, bei dem Sonderdividenden, Wechselkurseffekte und andere technische Faktoren unberücksichtigt bleiben, fiel mit 3,0 % deutlich geringer aus.

Einmalige Sonderdividenden auf Höchststand seit 2014

Einmalige Sonderdividenden in Höhe von 28,8 Mrd. US-Dollar stellen den zweithöchsten Wert aller Zeiten dar (nach Q1 2014). Auf Ford und Volkswagen entfiel fast ein Drittel der weltweiten Q1-Sonderdividenden. Die Gesamtausschüttungen des Automobilsektors waren somit zehnmal höher als im Vorjahr. Einmalige Sonderdividenden machten sich auch in den Sektoren Transport, Öl und Software bemerkbar. „Volkswagen sorgte im ersten Quartal mit einer Sonderdividende in Höhe von 6,3 Mrd. US-Dollar nicht nur in Deutschland für Aufsehen. Es war die weltweit achtgrößte Sonderdividende seit Einführung unseres Index 2009 und stammte aus den Erlösen des Porsche-Börsengangs Ende 2022. Die Gesamtdividende stieg in Deutschland um 110 % auf 11,4 Mrd. US-Dollar, bereinigt man allerdings den Anstieg um Sonderdividenden und Wechselkurseffekte, dann liegt das Wachstum nur noch bei 3,6 %“, so Daniela Brogt, Head of Sales für Deutschland und Österreich bei Janus Henderson Investors.

US-Ausschüttungen erreichen einen neuen Rekord

Da Dividenden in den meisten Teilen der Welt stark saisonabhängig sind, wird das erste Quartal von den USA dominiert, wo die Ausschüttungen gleichmäßiger über das Jahr verteilt sind. Das Dividendenwachstum hat sich hier in den letzten Quartalen zunehmend verlangsamt und ist im ersten Quartal bereinigt auf 4,8 % gesunken. Unter Berücksichtigung der großzügigen einmaligen Sonderdividenden betrug das Gesamtwachstum 8,3 %, womit die US-Gesamtdividende einen Rekordwert von 153,4 Mrd. US-Dollar erreichte. Die Wachstumsrate im ersten Quartal wurde auch durch eine saisonbedingte Tendenz zu einem langsameren Wachstum in der Schweiz sowie durch eine Abschwächung in Australien und den Schwellenländern aufgrund geringerer Bergbaudividenden beeinträchtigt.

Wachstum bei Banken und Ölgesellschaften durch sinkende Bergbaudividenden ausgeglichen

Der starke Rückgang der Ausschüttungen im Bergbausektor, der aufgrund der niedrigeren Rohstoffpreise um ein Fünftel zurückging, wurde im ersten Quartal durch den starken positiven Wachstumsbeitrag der Banken und Ölgesellschaften fast vollständig ausgeglichen. Die meisten Sektoren erzielten ein einstelliges Wachstum, und es gab relativ wenige Ausreißer. Weltweit haben 95 % der Unternehmen im ersten Quartal ihre Dividenden entweder erhöht oder konstant gehalten.

Starkes erstes Quartal und ein erwartetes positives zweites Quartal in Europa bewirken Anhebung der Prognose von Janus Henderson

Für 2023 werden die sinkenden Bergbauausschüttungen weiterhin eine erhebliche Wachstumsbremse darstellen, von der insbesondere Australien, die Schwellenländer und Großbritannien betroffen sein werden. Die Ausschüttungen aus dem Banken- und Ölsektor sind jedoch weiterhin positiv. Darüber hinaus ist die Entwicklung in Europa viel ermutigender, als es vor drei Monaten den Anschein hatte, da sich die robuste Gewinnentwicklung im Jahr 2022 in höheren Dividendenzahlungen niederschlägt. Der im ersten Quartal verzeichnete Boom bei den Sonderdividenden trägt ebenfalls dazu bei, dass die Gesamtsumme für das Jahr höher als erwartet ausfällt.

Janus Henderson rechnet nun für 2023 mit einer Dividendensumme von 1,64 Billionen US-Dollar[1], was einem Gesamtanstieg von 5,2 % und einem bereinigten Wachstum von 5,0 % entspricht[2].

Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bei Janus Henderson, sagt: „Das kräftige Dividendenwachstum im ersten Quartal ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass die Weltwirtschaft 2022 ein schwieriges Jahr mit hoher Inflation, steigenden Zinsen, Konflikten und anhaltenden Corona-Lockdowns erlebte. Dieses Wachstum verdeutlicht, dass Dividenden im Allgemeinen weniger volatil sind als Gewinne. Zwar gehen wir davon aus, dass sich das Dividendenwachstum aufgrund dieser Faktoren verlangsamen wird, doch dürfte es sich in diesem Jahr entsprechend dem langfristigen Trend fortsetzen.“

-Ende-

Presse-Anfragen

Silke Tschorn +49 69 33 99 78 17 – stschorn@dolphinvest.eu

Heidi Rauen +49 69 33 99 78 13 – hrauen@dolphinvest.eu



Hinweise für Redakteure

Unsere Gesamtwachstumsrate beschreibt die Veränderung des von den Unternehmen gezahlten US-Dollar-Gesamtbetrags im Vergleich zum entsprechenden Quartal eines jeden Jahres. Unsere bereinigte Zahl berücksichtigt die Verzerrungen, die durch einmalige Sonderdividenden, veränderte Wechselkurse, die Auswirkungen des Wechsels von Unternehmen in und aus den weltweit führenden 1.200 Unternehmen, die unseren Index bilden, und die Auswirkungen von Änderungen der Ausschüttungsdaten verursacht werden können. Die beiden letztgenannten Faktoren sind auf globaler Ebene über ein ganzes Jahr hinweg in der Regel vernachlässigbar, können aber in einem bestimmten Quartal, einer bestimmten Region oder einem bestimmten Sektor größere Auswirkungen haben.

Über Janus Henderson

Die Janus Henderson Group ist ein weltweit führender aktiver Vermögensverwalter, der seine Kunden dabei unterstützt, durch differenzierte Einblicke, disziplinierte Investmententscheidungen und erstklassigen Service hervorragende finanzielle Ergebnisse zu erzielen.

Janus Henderson verwaltet per 31. März 2023 ein Anlagevermögen von etwa 311 Milliarden US-Dollar (ca. 286 Mrd. Euro) und hat über 2.000 Mitarbeiter sowie Büros in 24 Städten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in London ist an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Australian Securities Exchange (ASX) notiert.

Quelle: Janus Henderson Gruppe plc.

Diese Pressemitteilung ist ausschließlich für Medienvertreter bestimmt und sollte nicht von Privatanlegern, Finanzberatern oder institutionellen Investoren verwendet werden. Wir können Telefonanrufe zur wechselseitigen Absicherung, zur Verbesserung des Kundenservice und zwecks regulatorisch erforderlicher Aufzeichnungen speichern. Alle Meinungen und Einschätzungen in diesen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Herausgegeben von Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Anlageprodukte und -dienstleistungen von Janus Henderson Investors International Limited (Reg.-Nr. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (Reg.-Nr. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (Reg.-Nr. 2678531), Henderson Equity Partners Limited (Reg.-Nr. 2606646 ), (jeweils eingetragen in England und Wales unter 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority) und Janus Henderson Investors Europe S.A. (Reg.-Nr. B22848, 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg, und beaufsichtigt von der Commission de Surveillance du Secteur Financier). Henderson Secretarial Services Limited (gegründet und eingetragen in England und Wales, eingetragene Nr. 1471624, eingetragener Sitz 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE) ist der Name, unter dem die Sekretariatsdienste für Unternehmen erbracht werden. Alle diese Unternehmen sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Janus Henderson Group plc. (gegründet und eingetragen in Jersey, eingetragene Nr. 101484, mit eingetragenem Sitz in 13 Castle Street, St Helier, Jersey, JE1 1ES). Janus Henderson Investors (Australia) Limited ABN 47 124 279 518 ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, wenn sie veraltet oder falsch sind oder werden.

Janus Henderson, Knowledge Shared, und Knowledge Labs sind Marken der Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochterunternehmen. © Janus Henderson Group plc.

[1] Gegenüber 1,60 Billionen US-Dollar im Januar

[2] Gegenüber 3,4 % im Januar